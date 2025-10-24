Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Українці здобули 135 медалей

У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з 27 країн

Збірна України з гирьового спорту – переможниця командної першості на чемпіонаті світу, що завершився у польському місті Каліш. Про це повідомляє «Главком».

135 медалей (112 золотих, 12 срібних, 11 бронзових) здобули наші спортсмени на світовій першості серед дорослих, юніорів та юніорок, старших юнаків та дівчат 16-18 р. та молодших юнаків та дівчата 14-16 років.

У змаганнях взяли участь 500 спортсменів з 27 країн, в тому числі 72 українці.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Янне Ахонен підтримав рішення FIS
П'ятиразовий чемпіон світу підтримав недопуску росіян на міжнародні старти
Вчора, 12:19
Народицький помер у віці 29 років
ФІДЕ розгляне слова росіянина Крамника про смерть шахіста українського походження
Вчора, 11:45
Олексій Середа цього року здобув срібло чемпіонату світу
Середа претендує на звання «Спортсмен року» у стрибках у воду: як проголосувати
16 жовтня, 11:44
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
МПК підтвердив: російські окупанти можуть вільно заявлятися на його турніри
14 жовтня, 21:16
Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок
Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу
10 жовтня, 16:51
Українські бійці ММА здобули 16 медалей
Україна посіла перше командне місце на чемпіонаті світу зі змішаних єдиноборств ММА
6 жовтня, 09:47
Єлизавета Хоровінкіна почала займатися гімнастикою у чотири роки
Померла 20-річна титулована українська художня гімнастка
5 жовтня, 20:58
Борковський переміг у гонці з часом в 17:23.7 хвилини
Чалик і Борковський виграли заключні спринти літнього чемпіонату України з біатлону
25 вересня, 13:37
Кличко може очолити організацію World Boxing, яка була створена у 2023 році
Володимир Кличко балотуватиметься на посаду президента World Boxing – ЗМІ
25 вересня, 11:44

Новини

Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Росіянин Сафонов готовий піти з «ПСЖ», за який грає Забарний – джерело
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Україна перемогла у командній першості на чемпіонаті світу з гирьового спорту
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Український центровий близький до переходу в «Реал»
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Ягупова допомогла «Валенсії» здобути перемогу у Євролізі
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Євро-2026 із футзалу: Україна під час жеребкування буде в першому кошику
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23
Українські борці греко-римського стилю посіли друге командне місце на чемпіонаті світу U23

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Вчора, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua