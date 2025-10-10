Головна Спорт Новини
Легендарний велогонщик повернувся до тренувань після розриву захисної оболонки серця

Христина Жиренко
Фрум чотири рази вигравав генеральну класифікацію «Тур де Франс»
фото: Reuters

Кріс Фрум у соцмережах опублікував відео, на якому він виконує вправи вдома

Багаторазовий переможець «Тур де Франс» Кріс Фрум розпочав тренування після розриву серцевої оболонки. Про це інформує «Главком».

Кріс у соцмережах опублікував відео, на якому він виконує вправи вдома.

Наприкінці серпня цього року під час тренування на півдні Франції 40-річний Фрум зачепив бордюр і на високій швидкості врізався у дорожній знак.

Велогонщика на гелікоптері було доставлено до лікарні в Тулоні, де лікарі діагностували у нього переломи п'яти ребер та хребця, а також пошкодження легені. Під час операції у нього також було виявлено розрив перикарда – захисної оболонки серця, яка фіксує його у грудній клітці у правильному положенні.

Фрум чотири рази вигравав генеральну класифікацію «Тур де Франс» (2013, 2015-2017 роки), двічі перемагав на «Вуельті Іспанії» (2011, 2017 роки) та один раз – на «Джиро д'Італія» (2018 рік). Також Фрум двічі ставав бронзовим призером Олімпійських ігор (2012, 2016 роки).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

