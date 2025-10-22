Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
Українські баскетболісти продемонстрували яскраву гру

Українські баскетболісти у грі проти майбутніх переможців турніру поступились 48:72

У литовському місті Друскінінкай 18-19 жовтня відбувся міжнародний турнір з баскетболу на кріслах колісних, організований Федерацією спорту Литви. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Україну на змаганнях представляла команда «Київські Леви», яка за підсумками турніру посіла третє місце.

Перемогу здобула команда РСК Каунас, у складі якої виступають гравці національної збірної Литви. Другими стали представники Польщі – Белосток Старт.

Українські баскетболісти у грі проти майбутніх переможців турніру у першому матчі поступились 48:72.

У матчі з польським клубом Київські Леви поступилися лише два очки 42:44, а в грі проти другої команди з Каунаса здобули перемогу в овертаймі 45:44.

Директор та гравець Київських Левів Євген Дьомін прокоментував результат команди:

«Турнір у Друскінінкаї має вже регулярний характер, і нас традиційно дуже добре приймають, за що велика подяка організаторам. Цього разу ми виступали одним із найсильніших складів за останні роки – були і досвідчені гравці, і військові. Рівень суперників був високим, але ми показали гідну гру. Проти поляків поступилися лише однією атакою, а другу литовську команду перемогли в овертаймі. При цьому грали фактично без замін – лише сім осіб у складі».

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

Теги: спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У родині українських чемпіонів народилася донька
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Сьогодні, 13:53
Українець Андрій Ткачук подолав за 24 години 294,346 км і став чемпіоном світу
Захисник України виграв чемпіонату світу з добового бігу
20 жовтня, 17:04
Світлана Гомбоєва неодноразово відвідувала анексований Крим у 2022 та 2023 роках
ГУР опублікував нові дані про російських і білоруських спортсменів, які підтримують війну
20 жовтня, 11:07
Тушлайте-Рагажинскене не стала підходити до росіянки для спільного фото
Велогонщиця з Литви відмовилася стояти поруч з росіянкою на п'єдесталі
13 жовтня, 18:27
Журова зробила скандальну заяву
Депутатка Думи заявила, що спортсмена, який висловиться позитивно про Росію, «заб'ють камінням»
10 жовтня, 14:38
Snoop Dogg уже їздив на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
29 вересня, 11:20
Андрій Трусов здобув чотири золоті нагороди чемпіонату світу
Україна здобула 49 нагород на чемпіонаті світу з параплавання
28 вересня, 17:06
Російське вторгнення триває, але Генеральна Асамблея МПК чомусь вирішила змінити свою позицію
МЗС і Мінмолодьспорту прокоментували повернення паралімпійських комітетів Білорусі та РФ
27 вересня, 16:40
Наразі до World Boxing входять 125 країн
Федерація боксу України увійшла до складу World Boxing
23 вересня, 14:06

Новини

Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
Російська лижниця розплакалася після недопуску на Олімпіаду (відео)
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Київські Леви» здобули бронзу міжнародного турніру з баскетболу на кріслах колісних
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
«Динамо» перемогло «Броммапойкарну» у Юнацькій лізі УЄФА
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Українець Арановський працюватиме на матчі Ліги конференцій
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Новицький набрав 16 очок у Латвійсько-естонській лізі
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку
Дворазова срібна призерка Олімпіади народила доньку

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua