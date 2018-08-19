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    Прогноз матчу «Карпати» - «Десна»

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    Фото: val.ua - Прогноз матчу «Карпати» - «Десна»
    Фото: val.ua

    Нічия оцінюється з коефіцієнтом 2,90.

    В матчі п’ятого туру львівські «Карпати» нарешті проведуть свій перший виїзний матч в цьому чемпіонаті.

    Зустрінуться команди, які розташувались поруч у турнірній таблиці: «Карпати» на восьмому місці, «Десна» - на дев’ятому.

    Прагнучи не відставати від своїх земляків команди ФК «Львів», «Карпати» замінили головного тренера команди.

    Замість Олега Бойчишина, до керма команди прийшов Жозе Мораїш.

    Як довго зможе втриматись в українських реаліях асистент Жозе Моуріньо важко сказати, але в своїх попередніх клубах він довго не засиджувався: в англійському «Барнслі» попрацював три місяці, грецькому АЕКу – три місяці, турецькому «Антальяспорі» - дев‘ять місяців.

    І все ж таки, в грі з «Десною» новий наставник навряд чи встигне донести свої ідеї до гравців команди, і ми ще побачимо команду, яку готував Бойчишин та його тренерський штаб.

    А проблеми в грі «левів» залишаться тими ж самими, що показала остання гра з луганською «Зорею», недостатня фізична готовність, і, як наслідок, знов пропущений гол у другому таймі і програш.

    Єдиною світлою плямою став дебют молодого нападника Данило Сікана, гравця юнацької збірної України U-17.

    Не в кращому психологічному настрої підходить до поєдинку з львів’янами і чернігівська «Десна».

    Після чудової виїзної перемоги над «Маріуполем» (1:4), слідували дві поспіль поразки: домашня від «Олександрії» (0:2), та виїзна від «Чорноморця» (1:0).

    У «Карпат» залишається в лазареті Андрій Нестеров, займається за індивідуальної програмою уругваєць Мендес. Натомість, отямився після травми Ербес і зможе допомогти «левам».

    «Карпати» є однією з наймолодших команд української Прем’єр-ліги (24,1 років середній вік) і зустрінеться з найдосвідченішою, адже середній вік футболістів «Десни» - 27,9 років.

    Стосовно прогнозів букмекерів, то на перемогу господарів вони дають коефіціент 2,65, на виграш гостей – 3,05.

    Орієнтовні склади:

    «Десна»: Паст – Мостовий, Братков, Гітченко, Люлька, Огіря, Волков, Д.Фаворов, Кісіль, Хльобас, Філіппов.

    «Карпати»: Кучинський – Мірошніченко, Мегреміч, Федецький, Лебеденко, Мякушко, Ербес, Ді Франко, Вербний, Караскаль, Швед.

    Нагадаємо, що матч між командами відбудеться у неділю, 19 серпня на стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові.

    Початок матчу о 17:00.

     

    Джерело: sport.ua

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