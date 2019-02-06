  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Промерзає тіло, щоки і ніс». Кузьміна розповіла про складні погодні умови етапу Кубка світу

    • Розсилка
    Анастасія Кузьміна - «Промерзає тіло, щоки і ніс». Кузьміна розповіла про складні погодні умови етапу Кубка світу
    Анастасія Кузьміна

    Раніше з'явилася інформація, що IBU прийняла рішення провести індивідуальні гонки в Кенморі в скороченому форматі

    Триразова олімпійська чемпіонка словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна розповіла про непрості погодні умови в Кенморі (Канада), в якому з 7 по 10 лютого пройде сьомий етап Кубка світу.

    «Мені теж холодно тут, все-таки мінус 20 градусів, але намагаюся справлятися з незвичними відчуттями, посміхатися більше. Жоден спортсмен не скаже, що йому комфортно при такій температурі, на спусках взагалі промерзає тіло, щоки і ніс, а про стрільбище навіть говорити не доводиться», - заявила Анастасія Кузьміна.

    Раніше з'явилася інформація, що IBU прийняла рішення провести індивідуальні гонки в Кенморі в скороченому форматі, а також змінив розклад етапу, перенісши естафети на 8 лютого, а мас-старти - на 9-е.

    До слова, норвезький біатлоніст Йоханнес Бе розповів, як вирішив для себе проблему сильних морозів в Кенморі.

    Джерело: Чемпионат.com

    Читайте також
    біатлон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ