«Промерзає тіло, щоки і ніс». Кузьміна розповіла про складні погодні умови етапу Кубка світу



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Анастасія Кузьміна

Раніше з'явилася інформація, що IBU прийняла рішення провести індивідуальні гонки в Кенморі в скороченому форматі

Триразова олімпійська чемпіонка словацька біатлоністка Анастасія Кузьміна розповіла про непрості погодні умови в Кенморі (Канада), в якому з 7 по 10 лютого пройде сьомий етап Кубка світу.

«Мені теж холодно тут, все-таки мінус 20 градусів, але намагаюся справлятися з незвичними відчуттями, посміхатися більше. Жоден спортсмен не скаже, що йому комфортно при такій температурі, на спусках взагалі промерзає тіло, щоки і ніс, а про стрільбище навіть говорити не доводиться», - заявила Анастасія Кузьміна.

Раніше з'явилася інформація, що IBU прийняла рішення провести індивідуальні гонки в Кенморі в скороченому форматі, а також змінив розклад етапу, перенісши естафети на 8 лютого, а мас-старти - на 9-е.

До слова, норвезький біатлоніст Йоханнес Бе розповів, як вирішив для себе проблему сильних морозів в Кенморі.

Джерело: Чемпионат.com