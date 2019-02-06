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    Йоханнес Бе виступить на морозному етапі Кубка світу з грілками на зап'ястях

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    Йоханнес Бе - Йоханнес Бе виступить на морозному етапі Кубка світу з грілками на зап'ястях
    Йоханнес Бе

    Завтра, 7 лютого, в Кенморі пройдуть індивідуальні гонки

    Норвезький біатлоніст Йоханнес Бе розповів, як вирішив для себе проблему сильних морозів в Кенморі (Канада), де завтра, 7 лютого, стартує сьомий етап Кубка світу.

    «Такі морози - це жах для легень, але витримати подібне протягом 30 хвилин ще можна. Погано, коли замерзають пальці, це позначається на стрільбі. Про це всі думають в першу чергу.

    Я буду виступати з грілками на зап'ястях. Це відмінно працює. Треба було зробити те ж саме в Пхенчхані. Тоді я думав, що це заборонено. Але, коли ми звернулися в IBU, нам сказали, що ніяких проблем немає. Я готувався до жахливого тренування, але все склалося чудово», - наводить слова Бе NRK.

    Завтра, 7 лютого, в Кенморі пройдуть індивідуальні гонки.

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    Джерело: Чемпионат.com

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