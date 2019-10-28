Промоутер Хірн планує організувати вечір боксу надважковаговиків за участі Усика



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Едді Хірн Твіттер

Орієнтовною датою проведення вечора називають лютий 2020 року

Британський промоутер Едді Хірн повідомив про плани організувати вечір боксу в надважкій ваговій категорії за участі декількох бійців включно з українцем Олександром Усиком.

«Я хотів би влаштувати вечір надважковаговиків у лютому. У нас є Ділліан Вайт, Олександр Усик, Філіпп Хргович. Буде переможець бою Хантер – Повєткін. Буде готовий до повернення Девид Аллен. Є Дерек Чісора», - сказав Хірн у ефірі iFL TV.

Раніше Хірн повідомляв про можливість організувати бій Усика з Чісорою.