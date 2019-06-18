Пропагандисти анонсують появу в Криму хокейного клубу для російської ліги
Невдовзі після окупації в Сімферополі з'явився дитячий хокейний клуб «Южниє Пінґвіни»
Фото із соцмереж
Реакції від української федерації наразі немає
Російський хокейний радіокоментатор Владімір Дехтярьов повідомив, що в Криму створять хокейну команду.
«А ось вам бомба: в Криму буде хокейний клуб, правда, поки у ВХЛ», - написав Дехтярьов у себе в Twitter.
ВХЛ - Вища хокейна ліга, другий за силою після Континентальної хокейної ліги дивізіон Росії. Склад учасників чемпіонату ВХЛ в наступному сезоні був затверджений 31 травня.
Попереджувальної рекції на цю інформацію від Федерації хокею України наразі не було.
Нагадаємо, що керує ФХУ екс-очільник фіскальної служби Анатолій Брезвін.