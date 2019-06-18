Пропагандисти анонсують появу в Криму хокейного клубу для російської ліги



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Реакції від української федерації наразі немає

Російський хокейний радіокоментатор Владімір Дехтярьов повідомив, що в Криму створять хокейну команду.

«А ось вам бомба: в Криму буде хокейний клуб, правда, поки у ВХЛ», - написав Дехтярьов у себе в Twitter.

ВХЛ - Вища хокейна ліга, другий за силою після Континентальної хокейної ліги дивізіон Росії. Склад учасників чемпіонату ВХЛ в наступному сезоні був затверджений 31 травня.

Попереджувальної рекції на цю інформацію від Федерації хокею України наразі не було.

Нагадаємо, що керує ФХУ екс-очільник фіскальної служби Анатолій Брезвін.