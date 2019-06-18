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    Пропагандисти анонсують появу в Криму хокейного клубу для російської ліги

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    Невдовзі після окупації в Сімферополі з'явився дитячий хокейний клуб&nbsp;&laquo;Южниє Пінґвіни&raquo; - Пропагандисти анонсують появу в Криму хокейного клубу для російської ліги
    Невдовзі після окупації в Сімферополі з'явився дитячий хокейний клуб «Южниє Пінґвіни»
    Фото із соцмереж

    Реакції від української федерації наразі немає

    Російський хокейний радіокоментатор Владімір Дехтярьов повідомив, що в Криму створять хокейну команду.

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    «А ось вам бомба: в Криму буде хокейний клуб, правда, поки у ВХЛ», - написав Дехтярьов у себе в Twitter.

    ВХЛ - Вища хокейна ліга, другий за силою після Континентальної хокейної ліги дивізіон Росії. Склад учасників чемпіонату ВХЛ в наступному сезоні був затверджений 31 травня.

    Попереджувальної рекції на цю інформацію від Федерації хокею України наразі не було.

    Нагадаємо, що керує ФХУ екс-очільник фіскальної служби Анатолій Брезвін.

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