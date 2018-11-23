Прославлена американська волейболістка стала жертвою кривавих сімейних розбірок



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Andrew Weber, USA TODAY Sports

Даніелла Скотт отримала серйозні поранення ножем

Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор у складі збірної США Даніелла Скотт піддалася домашньому насильству.

Про це інформує USA Today.

Вона отримала ножові поранення рук і ніг, намагаючись захистити свою сестру Стефані від нападу її чоловіка Майкла Валлері.

Сестра волейболістки отримала поранення, несумісні з життям. Постраждала також її племінниця, яка відбулася незначними ушкодженнями.

Повідомляється, що Скотт була доставлена в лікарню у серйозному, але стабільному стані. Тим часом поліція міста Батон Руж (штат Луїзіана) розшукує чоловіка її сестри.

Партнерка Даніелли по олімпійській збірній США Таїба Ханіф-Парк створила обліковий запис із закликом допомогти Скотт і її сім'ї.

Даніелла Скотт є учасницею п'яти Олімпіад, на її рахунку срібло Пекіна-2008 і Лондона-2012, а також срібна нагорода ЧС-2002.

У 2016 році спортсменка була введена у Зал волейбольної слави.

Джерело: Newsru.com