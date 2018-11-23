Прославлена американська волейболістка стала жертвою кривавих сімейних розбірок
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Даніелла Скотт отримала серйозні поранення ножем
Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор у складі збірної США Даніелла Скотт піддалася домашньому насильству.
Про це інформує USA Today.
Вона отримала ножові поранення рук і ніг, намагаючись захистити свою сестру Стефані від нападу її чоловіка Майкла Валлері.
Сестра волейболістки отримала поранення, несумісні з життям. Постраждала також її племінниця, яка відбулася незначними ушкодженнями.
Повідомляється, що Скотт була доставлена в лікарню у серйозному, але стабільному стані. Тим часом поліція міста Батон Руж (штат Луїзіана) розшукує чоловіка її сестри.
Партнерка Даніелли по олімпійській збірній США Таїба Ханіф-Парк створила обліковий запис із закликом допомогти Скотт і її сім'ї.
Даніелла Скотт є учасницею п'яти Олімпіад, на її рахунку срібло Пекіна-2008 і Лондона-2012, а також срібна нагорода ЧС-2002.
У 2016 році спортсменка була введена у Зал волейбольної слави.
Джерело: Newsru.com