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    Прославлена американська волейболістка стала жертвою кривавих сімейних розбірок

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    Прославлена американська волейболістка стала жертвою кривавих сімейних розбірок
    Фото: Andrew Weber, USA TODAY Sports

    Даніелла Скотт отримала серйозні поранення ножем

    Дворазова срібна призерка Олімпійських ігор у складі збірної США Даніелла Скотт піддалася домашньому насильству.

    Про це інформує USA Today.

    Вона отримала ножові поранення рук і ніг, намагаючись захистити свою сестру Стефані від нападу її чоловіка Майкла Валлері.

    Сестра волейболістки отримала поранення, несумісні з життям. Постраждала також її племінниця, яка відбулася незначними ушкодженнями.

    Повідомляється, що Скотт була доставлена в лікарню у серйозному, але стабільному стані. Тим часом поліція міста Батон Руж (штат Луїзіана) розшукує чоловіка її сестри.

    Партнерка Даніелли по олімпійській збірній США Таїба Ханіф-Парк створила обліковий запис із закликом допомогти Скотт і її сім'ї.

    Даніелла Скотт є учасницею п'яти Олімпіад, на її рахунку срібло Пекіна-2008 і Лондона-2012, а також срібна нагорода ЧС-2002.

    У 2016 році спортсменка була введена у Зал волейбольної слави.

    Джерело: Newsru.com

    США волейбол домашнє насильство поліція
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