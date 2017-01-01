Провідний форвард «Манчестер Юнайтед» Лукаку отримав пошкодження голови

Лукаку не зміг піднятися з газону після зіткнення головою з Уеслі Худтом

Гравець «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не зміг дограти поєдинок чемпіонату Англії проти «Саутгемптона». Вже на старті зустрічі бельгійський футболіст був змушений покинути поле на ношах. Лукаку не зміг піднятися з газону після зіткнення головою з Уеслі Худтом. Замість Ромелу на 14 хвилині вийшов Маркус Рашфорд, а без



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ромелу Лукаку. Фото: Gettu Images

Лукаку не зміг піднятися з газону після зіткнення головою з Уеслі Худтом

Гравець «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку не зміг дограти поєдинок чемпіонату Англії проти «Саутгемптона».

Вже на старті зустрічі бельгійський футболіст був змушений покинути поле на ношах. Лукаку не зміг піднятися з газону після зіткнення головою з Уеслі Худтом.

Замість Ромелу на 14 хвилині вийшов Маркус Рашфорд, а без свого основного центрального нападаючого «Манчестер Юнайтед» не зміг забити «Саутгемптон» і завершив матч з рахунком 0:0.

Раніше тренер Жузепе Моуріньо говорив, що хоче, але не може дати Лукаку відпочинок, так як зараз не бачить йому альтернатив. Відзначимо, що в разі навіть підозри на струс мозку правила Футбольної Асоціації забороняють гравцеві з'являтися на полі протягом найближчого тижня.

У нинішньому сезоні 24-річний форвард забив 14 голів в 26-ти матчах.

Джерело: sportarena.com