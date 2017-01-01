«ПСЖ» готовий заплатити космічну суму за трансфер півзахисника «Лаціо»

Цей трансфер може стати третім найдорожчим в історії футболу

«ПСЖ» зацікавлений у придбанні півзахисника «Лаціо» Сергія Мілінковича-Савича. Французький клуб готовий запропонувати за 22-річного сербського футболіста 170 мільйонів євро. Можливим переходом хавбека в «ПСЖ» буде займатися впливовий агент Жорже Мендеш. Якщо 170-мільйонний трансфер відбудеться, продаж



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Сергій Мілінкович-Савич. Фото: Getty Images

Цей трансфер може стати третім найдорожчим в історії футболу

«ПСЖ» зацікавлений у придбанні півзахисника «Лаціо» Сергія Мілінковича-Савича.

Французький клуб готовий запропонувати за 22-річного сербського футболіста 170 мільйонів євро.

Можливим переходом хавбека в «ПСЖ» буде займатися впливовий агент Жорже Мендеш.

Якщо 170-мільйонний трансфер відбудеться, продаж «Мілінковича-Савича» стане найдорожчим в історії серії А.

Зараз рекорд належить півзахиснику Полю Погба.

«Ювентус» продав француза «Манчестер Юнайтед» за 110 мільйонів євро в 2016 році.

Крім того, це буде третій найдорожчий трансфер в історії футболу після переходів Неймара (з «Барселони» в «ПСЖ» за 222 мільйони євро) і Кіліана Мбаппе (з «Монако» в «ПСЖ» за 180 мільйонів євро).

Джерело: sports.ru