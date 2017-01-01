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    «ПСЖ» готовий заплатити космічну суму за трансфер півзахисника «Лаціо»

    Цей трансфер може стати третім найдорожчим в історії футболу
    «ПСЖ» зацікавлений у придбанні півзахисника «Лаціо» Сергія Мілінковича-Савича. Французький клуб готовий запропонувати за 22-річного сербського футболіста 170 мільйонів євро. Можливим переходом хавбека в «ПСЖ» буде займатися впливовий агент Жорже Мендеш. Якщо 170-мільйонний трансфер відбудеться, продаж
    • Вчора, 12:56
    • Розсилка
    Сергій Мілінкович-Савич. Фото: Getty Images
    Сергій Мілінкович-Савич. Фото: Getty Images

    Цей трансфер може стати третім найдорожчим в історії футболу

    «ПСЖ» зацікавлений у придбанні півзахисника «Лаціо» Сергія Мілінковича-Савича.

    Французький клуб готовий запропонувати за 22-річного сербського футболіста 170 мільйонів євро.

    Можливим переходом хавбека в «ПСЖ» буде займатися впливовий агент Жорже Мендеш.

    Якщо 170-мільйонний трансфер відбудеться, продаж «Мілінковича-Савича» стане найдорожчим в історії серії А.

    Зараз рекорд належить півзахиснику Полю Погба.

    «Ювентус» продав француза «Манчестер Юнайтед» за 110 мільйонів євро в 2016 році.

    Крім того, це буде третій найдорожчий трансфер в історії футболу після переходів Неймара (з «Барселони» в «ПСЖ» за 222 мільйони євро) і Кіліана Мбаппе (з «Монако» в «ПСЖ» за 180 мільйонів євро).

    Джерело: sports.ru

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