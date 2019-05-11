«ПСЖ» не продовжуватиме угоди з легендарним воротарем
-
Розсилка
Джанлуїджі Буффон
Marca
Італієць Джанлуїджі Буффон влітку залишить французький клуб
Поточний сезон стане останнім для легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона в складі «ПСЖ».
У французькому клубі не бажають продовжувати угоду з 41-річним футболістом. Уже влітку Буффон залишить «ПСЖ» після закінчення чинності поточної угоди, інформує Marca.
Буффон перейшов до «ПСЖ» минулого літа на правах вільного агента. Зіграв за парижан в 23-х поєдинках. Допоміг виграти Суперкубок та чемпіонат Франції. До того він 17 сезонів відіграв у складі «Ювентуса».