«ПСЖ» не продовжуватиме угоди з легендарним воротарем



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джанлуїджі Буффон Marca

Італієць Джанлуїджі Буффон влітку залишить французький клуб

Поточний сезон стане останнім для легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона в складі «ПСЖ».

У французькому клубі не бажають продовжувати угоду з 41-річним футболістом. Уже влітку Буффон залишить «ПСЖ» після закінчення чинності поточної угоди, інформує Marca.

Буффон перейшов до «ПСЖ» минулого літа на правах вільного агента. Зіграв за парижан в 23-х поєдинках. Допоміг виграти Суперкубок та чемпіонат Франції. До того він 17 сезонів відіграв у складі «Ювентуса».