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    «ПСЖ» не продовжуватиме угоди з легендарним воротарем

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    Джанлуїджі Буффон - «ПСЖ» не продовжуватиме угоди з легендарним воротарем
    Джанлуїджі Буффон
    Marca

    Італієць Джанлуїджі Буффон влітку залишить французький клуб

    Поточний сезон стане останнім для легендарного італійського голкіпера Джанлуїджі Буффона в складі «ПСЖ».

    У французькому клубі не бажають продовжувати угоду з 41-річним футболістом. Уже влітку Буффон залишить «ПСЖ» після закінчення чинності поточної угоди, інформує Marca.

    Буффон перейшов до «ПСЖ» минулого літа на правах вільного агента. Зіграв за парижан в 23-х поєдинках. Допоміг виграти Суперкубок та чемпіонат Франції. До того він 17 сезонів відіграв у складі «Ювентуса».

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