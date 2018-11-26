«ПСЖ» планує влітку продати Неймара і підписати Де Хеа



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Неймар Джуніор Фото взяте з сайту

Французький клуб робить ставку на іншого зіркового гравця

Згідно з інформацією британської преси, «ПСЖ» всерйоз розглядає можливість придбати голкіпера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на якого також претендує «Ювентус».

Наприкінці сезону у іспанця закінчується термін контракту з «червоними дияволами», а нова угода так і не була узгоджена.

Кошти парижани планують отримати з продажу нападника Неймара.

Повідомлялося, що бразилець може повернутися до «Барселони».

Таким чином «ПСЖ» також уникне порушення фінансового фейр-плей. Тепер клуб збирається будувати гру команди навколо фігури Кіліана Мбаппе.

Джерело: Динамомания