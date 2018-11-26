«ПСЖ» планує влітку продати Неймара і підписати Де Хеа
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Неймар Джуніор
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Згідно з інформацією британської преси, «ПСЖ» всерйоз розглядає можливість придбати голкіпера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на якого також претендує «Ювентус».
Наприкінці сезону у іспанця закінчується термін контракту з «червоними дияволами», а нова угода так і не була узгоджена.
Кошти парижани планують отримати з продажу нападника Неймара.
Повідомлялося, що бразилець може повернутися до «Барселони».
Таким чином «ПСЖ» також уникне порушення фінансового фейр-плей. Тепер клуб збирається будувати гру команди навколо фігури Кіліана Мбаппе.
Джерело: Динамомания