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    «ПСЖ» планує влітку продати Неймара і підписати Де Хеа

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    Неймар Джуніор - «ПСЖ» планує влітку продати Неймара і підписати Де Хеа
    Неймар Джуніор
    Фото взяте з сайту

    Французький клуб робить ставку на іншого зіркового гравця

    Згідно з інформацією британської преси, «ПСЖ» всерйоз розглядає можливість придбати голкіпера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, на якого також претендує «Ювентус».

    Наприкінці сезону у іспанця закінчується термін контракту з «червоними дияволами», а нова угода так і не була узгоджена.

    Кошти парижани планують отримати з продажу нападника Неймара.

    Повідомлялося, що бразилець може повернутися до «Барселони».

    Таким чином «ПСЖ» також уникне порушення фінансового фейр-плей. Тепер клуб збирається будувати гру команди навколо фігури Кіліана Мбаппе.

    Джерело: Динамомания

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