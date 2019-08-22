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    «ПСЖ» відмовився обміняти Неймара в «Реал»

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    Неймар - «ПСЖ» відмовився обміняти Неймара в «Реал»
    Неймар

    Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року

    «Парі Сен-Жермен» відхилив пропозицію мадридського «Реала» щодо нападника Неймара, повідомляє L'Equipe.

    За інформацією видання, парижани відмовилися обміняти 27-річного бразильського футболіста на гравців «Королівського клубу». Раніше повідомлялося, що «вершкові» готові віддати «ПСЖ» воротаря Кейлора Наваса, півзахисника Хамеса Родрігеса і форварда Гарета Бейла.

    Нагадаємо, Неймар хоче покинути «ПСЖ» цього літа. Претендентом на бразильця крім «Реала» є і його колишній клуб «Барселона». За ситуацією також стежить туринський «Ювентус».

    У минулому сезоні Неймар взяв участь в 28 матчах у всіх турнірах на клубному рівні, в яких став автором 23 забитих м'ячів, а також 13 результативних передач. Контракт форварда з французьким клубом дійсний до 30 червня 2022 року.

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