13 серпня в італійському Удіне на стадіоні «Фріулі» «Парі Сен-Жермен» здобув Суперкубок УЄФА, перемігши англійський «Тоттенгем» після драматичного камбеку та серії пенальті, повідомляє «Главком».

Англійці впевнено вели 2:0 завдяки голам ван де Вена та Ромеро, однак підопічні Луїса Енріке вирівняли рахунок у кінцівці матчу: на 85-й хвилині забив Лі Кан Ін, а на 90+4-й – Рамуш.

Основний час завершився з рахунком 2:2, і долю трофея вирішила серія пенальті, де ПСЖ виграв 4:3.

Минулого сезону парижани стали переможцями Ліги чемпіонів, розгромивши у фіналі «Інтер» 5:0, тоді як «Тоттенгем» здобув Лігу Європи, обігравши «Манчестер Юнайтед» 1:0.

Раніше ми писали, що дружина російського голкіпера «ПСЖ» Матвія Сафонова Марина заявила, що хвилюється за свого чоловіка після появи в клубі українця Іллі Забарного. Про це повідомляє «Главком».

«Я дуже переживаю за Матвія. За те, як він адаптуватиметься у новому середовищі після приходу Забарного та висловлювань його дружини. Я вважаю, що мене це не стосується. Звичайно, важко читати подібні речі та розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоби не провокувати подальшу долю Матвія в команді. Я дуже за нього переживаю», – заявила Марина Сафонова в коментарі російським пропагандистам.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.