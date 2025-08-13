Дружина росіянина Сафонова заявила, що дуже хвилюється за чоловіка після появи в «ПСЖ» Забарного

Марина Сафонова: Я дуже переживаю за Матвія, за те, як він адаптуватиметься у новому середовищі після приходу Забарного

Дружина російського голкіпера «ПСЖ» Матвія Сафонова Марина заявила, що хвилюється за свого чоловіка після появи в клубі українця Іллі Забарного. Про це повідомляє «Главком».

«Я дуже переживаю за Матвія. За те, як він адаптуватиметься у новому середовищі після приходу Забарного та висловлювань його дружини. Я вважаю, що мене це не стосується. Звичайно, важко читати подібні речі та розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоби не провокувати подальшу долю Матвія в команді. Я дуже за нього переживаю», – заявила Марина Сафонова в коментарі російським пропагандистам.

Варто зазначити, що російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито дружина Іллі Ангеліна ображала росіяни у соціальних мережах.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Il entre dans la lumière. Il est désormais l’un des nôtres.

Bienvenue à Paris Illia Zabarnyi ❤️💙 pic.twitter.com/dmQN4QdeHt — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 12, 2025

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.