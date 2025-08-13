Головна Спорт Новини
Дружина росіянина Сафонова заявила, що дуже хвилюється за чоловіка після появи в «ПСЖ» Забарного

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Дружина Сафонова дала коментар російським пропагандистам

Марина Сафонова: Я дуже переживаю за Матвія, за те, як він адаптуватиметься у новому середовищі після приходу Забарного

Дружина російського голкіпера «ПСЖ» Матвія Сафонова Марина заявила, що хвилюється за свого чоловіка після появи в клубі українця Іллі Забарного. Про це повідомляє «Главком».

«Я дуже переживаю за Матвія. За те, як він адаптуватиметься у новому середовищі після приходу Забарного та висловлювань його дружини. Я вважаю, що мене це не стосується. Звичайно, важко читати подібні речі та розмірковувати про цю ситуацію. Але я не можу нічого говорити, щоби не провокувати подальшу долю Матвія в команді. Я дуже за нього переживаю», – заявила Марина Сафонова в коментарі російським пропагандистам.

Варто зазначити, що російські пропагандисти поширюють інформацію про те, що нібито дружина Іллі Ангеліна ображала росіяни у соціальних мережах.

Нагадаємо, Забарний підписав контракт із французьким «ПСЖ» до літа 2030 року.

Таким чином, Забарний приєднається до клубу на п'ять сезонів.

«Відтепер він один з нас. Ласкаво просимо до Парижа, Ілля Забарний», – написали переможці Ліги чемпіонів.

Деталі трансферу не розкриваються. Але видання Transfermarkt повідомляє, що «ПСЖ» заплатить англійському «Борнмуту» 63 мільйони євро без урахування бонусів. Таким чином, Забарний стає другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика, за якого «Челсі» заплатив 70 млн євро.

Для Забарного «ПСЖ» – другий іноземний клуб у кар'єрі. Після київського «Динамо» він перейшов до «Борнмуту». За англійців він вийшов на поле у 86 матчах, але забити йому вдалося лише один раз.

Теги: Ілля Забарний НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен

