Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках

Україна перебуває на 27-й позиції таблиці коефіцієнтів УЄФА

Україна довела сезонний показник у таблиці коефіцієнтів УЄФА до двох балів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п'ятирічному циклі 2021/2022 – 2025/2026 Україна перебуває на 27-й позиції.

На старт сезону-2025/2026 вийшли чотири вітчизняні клуби. «Шахтар» у Лізі Європи здобув 4 очка (у кваліфікації за перемогу дається 1 очко, за нічию – 0,5), «Динамо» в Лізі чемпіонів – 2, «Полісся» в Лізі конференцій – 2. Цього тижня наша асоціація здобула 1,5 очка (перемога над «Пакшем» (3:0), нічия з «Панатінаїкосом» (0:0)), або 0,375 бала. Загалом у нашому доробку тепер 2,0 бала. «Олександрія», на жаль, після дуелі з «Партизаном» (0:4) вибула з єврокубків. 

Наразі Україна посідає 27-й рядок у реєстрі. Відставання від 22-го місця, яке дає додаткову пільгу (старт представника в Лізі чемпіонів не з першого раунду, а з другого), складає 2,025 бала (8,5 очка). Наша нинішня позиція передбачає чотири квоти в єврокубках: одну – у Лізі чемпіонів (перший кваліфікаційний раунд), одну – у Лізі Європи (перший кваліфікаційний раунд) та дві — у Лізі конференцій (другий кваліфікаційний раунд).

Ця таблиця формує представництво на єврокубковий сезон-2027/2028.

Таблиця коефіцієнтів УЄФА

Україна збільшила свій доробок у таблиці коефіцієнтів УЄФА фото 1

Нагадаємо, 4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

