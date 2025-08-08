Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах

П’ять українських клубів не отримали кошти від УЄФА. Формальна причина – розташування команд у районах бойових дій

УЄФА перерахувала понад €10,8 млн російським футбольним клубам через солідарні фонди, попри їх відсторонення від єврокубків з 2022 року через агресію проти України. Разом з тим, п'ять українських клубів кошти не отримали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Водночас п’ять українських клубів досі не отримали аналогічну підтримку. Формально причиною називається розташування команд у районах бойових дій. Це викликало обурення серед українських футбольних функціонерів, які звернулися з офіційним листом до президента UEFA Александера Чеферіна.

Солідарні виплати призначені для клубів, які не беруть участі у єврокубках, щоб забезпечити рівновагу в європейському футболі.

Незважаючи на ізоляцію Росії, федерація країни-агресора отримала:

€3,305,000 за сезон 2022/2023

€3,381,000 за сезон 2023/2024

€4,224,000 за сезон 2024/2025

€6,209,000 за сезон 2021/2022

Українські клуби – «Чорноморець» і «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, «Фенікс» з тимчасово окупованого Маріуполя та «Металіст 1925» з Харкова – надіслали спільного листа 27 липня, у якому йдеться про «надзвичайну ситуацію», через яку їм відмовили у виплатах за сезони 2023/2024 та 2024/2025.

У листі зазначається, що представники УЄФА й національної асоціації послалися на нібито вимоги швейцарського банку, який вважає розташування клубів у «зоні воєнних дій» перешкодою для переказу коштів.

«Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. Формулювання, яке використовується стосовно «зони військових дій», є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності. Зона військових дій, а точніше зона військової агресії Росії, – це не якийсь конкретний регіон нашої країни, а вся Україна», – написали керівники українських клубів.

Хоча представник УЄФА спочатку пообіцяв надати роз'яснення, офіційного коментаря з боку організації до The Guardian досі не надійшло.

Нагадаємо, 4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.