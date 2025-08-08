Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах
УЄФА продовжує виплачувати кошти клубам з Росії

П’ять українських клубів не отримали кошти від УЄФА. Формальна причина – розташування команд у районах бойових дій

УЄФА перерахувала понад €10,8 млн російським футбольним клубам через солідарні фонди, попри їх відсторонення від єврокубків з 2022 року через агресію проти України. Разом з тим, п'ять українських клубів кошти не отримали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Водночас п’ять українських клубів досі не отримали аналогічну підтримку. Формально причиною називається розташування команд у районах бойових дій. Це викликало обурення серед українських футбольних функціонерів, які звернулися з офіційним листом до президента UEFA Александера Чеферіна.

Солідарні виплати призначені для клубів, які не беруть участі у єврокубках, щоб забезпечити рівновагу в європейському футболі.

Незважаючи на ізоляцію Росії, федерація країни-агресора отримала:

  • €3,305,000 за сезон 2022/2023
  • €3,381,000 за сезон 2023/2024
  • €4,224,000 за сезон 2024/2025
  • €6,209,000 за сезон 2021/2022

Українські клуби – «Чорноморець» і «Реал Фарма» з Одеси, «Металург» із Запоріжжя, «Фенікс» з тимчасово окупованого Маріуполя та «Металіст 1925» з Харкова – надіслали спільного листа 27 липня, у якому йдеться про «надзвичайну ситуацію», через яку їм відмовили у виплатах за сезони 2023/2024 та 2024/2025.

У листі зазначається, що представники УЄФА й національної асоціації послалися на нібито вимоги швейцарського банку, який вважає розташування клубів у «зоні воєнних дій» перешкодою для переказу коштів.

«Ми не отримали жодної детальнішої інформації чи жодного юридичного обґрунтування цих обмежень на платежі. Формулювання, яке використовується стосовно «зони військових дій», є для нас абсолютно незрозумілим і не відповідає дійсності. Зона військових дій, а точніше зона військової агресії Росії, – це не якийсь конкретний регіон нашої країни, а вся Україна», – написали керівники українських клубів.

Хоча представник УЄФА спочатку пообіцяв надати роз'яснення, офіційного коментаря з боку організації до The Guardian досі не надійшло.

Нагадаємо, 4 серпня, відбулося жеребкування плей-оф раунду Ліги конференцій. Свого потенційного суперника дізналося «Полісся».

У разі проходження угорського «Пакша» у третьому кваліфікаційному раунді житомиряни зустрінуться з представником Серії А – «Фіорентиною».

Щодо «Шахтаря», який бере участь у кваліфікації Ліги Європи, то в разі поразки від грецького «Панатінаїкоса» у третьому раунді гірники автоматично потраплять до плей-оф раунду Ліги конференцій. За такого розкладу вони зустрінуться з переможцем у парі «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди).

Плей-оф раунд Ліги конференцій

«Полісся» (Україна)/«Пакш» (Угорщина) – «Фіорентина» (Італія)

«Шахтар» (Україна)/«Панатінаїкоса» (Греція) – «Серветт» (Швейцарія) – «Утрехт» (Нідерланди)

Базові дати проведення матчів: 21 та 28 серпня.

У разі успіху в протистоянні з «Пафосом» динамівці зустрінуться в наступному раунді з переможцем пари «Лех» (Познань, Польща) / «Црвена Звєзда» (Сербія).

Перші матчі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів заплановані на 19-20 серпня, матчі-відповіді – на 26-27 серпня.

У разі невдачі у протистоянні з «Пафосом» «біло-сині» потраплять раунду плей-оф кваліфікації Ліги Європи. Можливий суперник на цій стадії турніру стане відомий пізніше.

Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Серед представників УЄФА Україна перебуває на 22-й сходинці
Жіноча збірна України з футболу покращила позиції у рейтингу ФІФА
Вчора, 14:47
У складі збірної Бразилії Давід Луїс провів 57 матчів
«Пафос» перед матчами з «Динамо» підсилився переможцем Ліги чемпіонів
4 серпня, 12:34
Головним арбітром гри «Істанбул Башакшехір» – «Чорне Море» виступить Віктор Копієвський
Українці судитимуть поєдинок Ліги конференцій
31 липня, 15:55
Гру «Олександрія» – «Партизан» у прямому ефірі транслюватиме «Київстар ТБ»
«Олександрія» – «Партизан»: де дивитися гру кваліфікації Ліги конференцій
24 липня, 12:27
На «Полісся» може очікувати побачення з сильнішим у парі «Пакш» (Угорщина) – «Марібор» (Словенія)
Визначилися потенційні суперники «Олександрії» та «Полісся» у Лізі конференцій
21 липня, 17:27
Картер є чемпіонкою Європи (2022 рік) та срібною призереою чемпіонату світу (2023 рік)
Очільник ФІФА прокоментував гучний расистський скандал у жіночому футболі
21 липня, 11:26
«Гірники» продовжують боротьбу у Лізі Європи
«Шахтар» вийшов до другого раунду кваліфікації Ліги Європи
17 липня, 21:23
Глядачі освистали Трампа під час церемонії нагородження
Уболівальники двічі освистали Трампа на фіналі клубного чемпіонату світу
14 липня, 11:25
Степан брав активну участь у Краматорському Євромайдані
Присвоєння «Героя України» закатованому юному футболісту. Петиція набрала потрібні голоси
8 липня, 22:16

Новини

Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах
Клуби з Росії після 2022 року отримали від УЄФА понад €10 млн, українським – відмовлено у виплатах
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
Нідерланди – Україна: де дивитися гру чемпіонату Європи з баскетболу U-16
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі
П'ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону забив гол у дебютному матчі у футболі
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
Жіноча збірна Україна з баскетболу U-20 поступилась Болгарії на чемпіонаті Європи
«Полісся» розгромило «Пакш» у першій грі кваліфікації Ліги конференцій
«Полісся» розгромило «Пакш» у першій грі кваліфікації Ліги конференцій
«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи
«Шахтар» і «Панатінаїкос» зіграли внічию у першому матчі Ліги Європи

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
29K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12K
Ракетний удар по Київській телевежі: СБУ вручила підозри двом військовим РФ
3232
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua