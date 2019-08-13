Путін нагородив орденом колишнього тренера київського «Динамо»
Юрій Сьомін
Р-Спорт
Орден Олександра Невського отримав російський фахівець Юрій Сьомін
Колишнього тренера київського «Динамо» Юрія Сьоміна нагороджено орденом Олександра Невського. Відповідний указ підписав російський диктатор Владімір Путін, інформує «Чемпионат».
Цю нагороду вручають за особливі особисті заслуги перед країною в різних сферах діяльності.
Юрій Сьомін очолював київське «Динамо» 2008-2009 років та 2010-2012 років. На чолі «Динамо» Сьомін переміг в чемпіонаті та Суперкубку України.
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