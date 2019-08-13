«Динамо» - «Брюґґе»: прогноз Леоненка



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Відомий футбольний провидець Віктор Леоненко Скрін-шот

Колишній нападник киян вірить у команду

Експерт програми «Великий футбол», колишній нападник «Динамо Віктор Леоненко вважає київський клуб фаворитом у грі проти бельгійського «Брюґґе» в третій кваліфікації Ліги чемпіонів попри поразку 0:1 в першому матчі.

«Брюґґе» здивував чим? Начебто і гра йшла, але на початку у «Динамо» був тільки момент у Бесєдіна. І все. У вівторок потрібно грати агресивно. Чому «Брюґґе» в другому таймі віддав повністю ініціативу і грав на контратаках? Мені здається, тренер вже готувався до другого матчу. І може статися навпаки: вже «Брюґґе» буде грати на контратаках, а «Динамо» позиційно почувається не дуже добре. І ми це бачимо не тільки на прикладі матчів з «Шахтарем».

Робити висновки на основі матчів проти «Львова» і «Карпат» ще зарано. Тим більше, команди ще не готові, ми бачимо, скільки помилок. Але «Динамо» може і повинне обігрувати «Брюґґе». Інакше, навіщо завдання ставляться президентом? Тим більше, поставлене завдання потрапити в Лігу чемпіонів», – розповів Леоненко в ефірі програми «Великий футбол».