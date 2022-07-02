Лукашенко заявив, що Україна намагалася атакувати ракетами Білорусь

з України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі

Лукашенко заявив, що з України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі

Диктатор наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень ворогів Мінська

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень ворогів Мінська. Про це у суботу, 2 липня, повідомив Telegram-канал видання «Sputnik Білорусь».

Лукашенко також розповів, що три дні тому Збройні сили України намагалися завдати удару по військових об'єктах Білорусі. За його словами, всі ракети було перехоплено.

«Нас провокують. Мушу вам доповісти: три дні тому, може, трохи більше, з території України намагалися завдати удару по військових об'єктах на території Білорусі. Але, дякувати Богу, протиповітряними комплексами «Панцир» вдалося перехопити всі ракети, які були пущені Збройними силами України, – сказав Олександр Лукашенко. – Що це таке? Я вас запевняю: жоден солдат Білорусі на території України не воює».

Крім того, білоруський диктатор висловив упевненість у тому, що Захід «вирощує в Україні монстра». Він також заявив, що в минулому Західна Європа «вирощувала монстра на ім'я фашистська Німеччина».

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував чутки щодо можливого наступу Білорусі на північні регіони України.

Також радник голови Офісу президента Олексій Арестович скептично поставився до чуток про можливий наступ Білорусі на північні регіони України.

Нагадаємо, що на Волинському та Поліському напрямках триває нарощування системи інженерного обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брестської області Білорусі.

Крім того, в період з 28 червня по 16 липня поточного року у Жлобинському районі Гомельської області проводяться військових зборів з військовозобов’язаними.

Додамо, що керівництво республіки Білорусь продовжує надавати військову підтримку Росії. Зокрема, до Бєлгородської області була відправлена чергова партія боєприпасів обсягом до 20 вагонів.

Тим часом Білорусь розконсервувала військову техніку, щоб відправити її в Україну. Розконсервована білоруська військова техніка скоріше за все буде відправлена на Донецький напрямок фронту.

Ексзаступник секретаря РНБО, генерал Сергій Кривонос розповів, з яких напрямків Білорусь може напасти на Україну.

Згодом у Генштабі ЗСУ повідомили про загрозу проникнення в Україну з території Білорусі диверсійно-розвідувальних груп.

Крім цього, за даними української розвідки, Кремль планував теракти в Білорусі, щоб втягнути Лукашенка у війну. А у місто Мозир під виглядом цивільного населення прибули диверсійні групи росіян.