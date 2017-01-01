П'ять представників України гарантовано виступлять на чемпіонаті Австралії з тенісу
- Сьогодні, 19:50
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Серед них один представник чоловічої статі та чотири - жіночої
Перша ракетка України Олександр Долгополов – єдиний представник України серед чоловіків, який забезпечив собі старт на Australian Open-2018 з основної сітки.
За даними рейтингу ATP станом на 4 грудня 2017 року, Долгополов займає 38-е місце, а решта українців перебувають за межами топ-сотні у світовій класифікації.
Олександр буде виступати в основі на кортах у Мельбурні вже восьмий сезон поспіль.
Свій найкращий результат він показав у 2011 році, коли дебютував в основній сітці, і відразу ж дійшов до чвертьфіналу.
В альтернативному списку учасників, які можуть замінити вибулих гравців з основного списку, Сергій Стаховський знаходиться на 24-му місці.
Окрім того, в основній сітці у Мельбурні зіграють і чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.
В альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним у кваліфікацію, перебувають дві українські тенісистки: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.
Матчі основної сітки Australian Open стартують 15 січня, а відбірний турнір пройде 10-13 січня 2018 року.
Джерело: btu.org.ua