П'ять представників України гарантовано виступлять на чемпіонаті Австралії з тенісу

Серед них один представник чоловічої статі та чотири - жіночої

Перша ракетка України Олександр Долгополов – єдиний представник України серед чоловіків, який забезпечив собі старт на Australian Open-2018 з основної сітки. За даними рейтингу ATP станом на 4 грудня 2017 року, Долгополов займає 38-е місце, а решта українців перебувають за межами топ-сотні у світовій класифікації. Олександр буде виступати в



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Еліна Світоліна

Серед них один представник чоловічої статі та чотири - жіночої

Перша ракетка України Олександр Долгополов – єдиний представник України серед чоловіків, який забезпечив собі старт на Australian Open-2018 з основної сітки.

За даними рейтингу ATP станом на 4 грудня 2017 року, Долгополов займає 38-е місце, а решта українців перебувають за межами топ-сотні у світовій класифікації.

Олександр буде виступати в основі на кортах у Мельбурні вже восьмий сезон поспіль.

Свій найкращий результат він показав у 2011 році, коли дебютував в основній сітці, і відразу ж дійшов до чвертьфіналу.

В альтернативному списку учасників, які можуть замінити вибулих гравців з основного списку, Сергій Стаховський знаходиться на 24-му місці.

Окрім того, в основній сітці у Мельбурні зіграють і чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

В альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним у кваліфікацію, перебувають дві українські тенісистки: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

Матчі основної сітки Australian Open стартують 15 січня, а відбірний турнір пройде 10-13 січня 2018 року.

Джерело: btu.org.ua