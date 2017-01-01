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    П'ять представників України гарантовано виступлять на чемпіонаті Австралії з тенісу

    Серед них один представник чоловічої статі та чотири - жіночої
    Перша ракетка України Олександр Долгополов – єдиний представник України серед чоловіків, який забезпечив собі старт на Australian Open-2018 з основної сітки. За даними рейтингу ATP станом на 4 грудня 2017 року, Долгополов займає 38-е місце, а решта українців перебувають за межами топ-сотні у світовій класифікації. Олександр буде виступати в
    • Сьогодні, 19:50
    • Розсилка
    Еліна Світоліна
    Еліна Світоліна

    Серед них один представник чоловічої статі та чотири - жіночої

    Перша ракетка України Олександр Долгополов – єдиний представник України серед чоловіків, який забезпечив собі старт на Australian Open-2018 з основної сітки.

    За даними рейтингу ATP станом на 4 грудня 2017 року, Долгополов займає 38-е місце, а решта українців перебувають за межами топ-сотні у світовій класифікації.

    Олександр буде виступати в основі на кортах у Мельбурні вже восьмий сезон поспіль.

    Свій найкращий результат він показав у 2011 році, коли дебютував в основній сітці, і відразу ж дійшов до чвертьфіналу.

    В альтернативному списку учасників, які можуть замінити вибулих гравців з основного списку, Сергій Стаховський знаходиться на 24-му місці.

    Окрім того, в основній сітці у Мельбурні зіграють і чотири українки: Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Козлова та Катерина Бондаренко.

    В альтернативному списку на потрапляння в основу, який через два тижні стане заявочним у кваліфікацію, перебувають дві українські тенісистки: Ангеліна Калініна та Даяна Ястремська.

    Матчі основної сітки Australian Open стартують 15 січня, а відбірний турнір пройде 10-13 січня 2018 року.

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс Катерина Козлова Катерина Бондаренко Еліна Світоліна Леся Цуренко Олександр Долгополов Даяна Ястремська
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