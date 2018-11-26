П'ять шайб хокеїста НХЛ принесли жителю Вінніпега мільйон доларів



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Патрік Лайне Фото взяте з сайту nhl.ru

Крістофер Хейлі отримуватиме гроші протягом 20 років

У ніч на 25 листопада 20-річний фінський форвард команди Національної хокейної ліги (NHL) «Вінніпег Джетс» Патрік Лайне закинув п'ять шайб у матчі проти «Сент-Луїса» (8:4). Більше всіх у світі ця новина потішила одного з уболівальників канадської команди, що став багатшим на один мільйон доларів.

Житель Вінніпега Крістофер Хейлі зробив покупку у канадській мережі супермаркетів Safeway, після чого отримав право взяти участь у розіграші лотереї. Правила прості: людина реєструється на сайті компанії і отримує приз в тому випадку, якщо в матчі однієї з канадських команд NHL («Ванкувер», «Калгарі», «Едмонтон» або «Вінніпег») будь-якої хокеїст закине три або більше шайб.

Якщо гравець робить хет-трик, учасник отримує одну тисячу доларів, якщо оформляє покер (тобто закидає чотири шайби), приз становить 10 тисяч доларів. За п'ять голів у виконанні одного хокеїста учасник лотереї отримує один мільйон доларів.

Хейлі пощастило стати учасником лотереї у день, коли проходив матч між «Джетс» і «Блюз». Лайне відзначився в цій зустрічі п'ять разів і став лише третім гравцем в XXI столітті, якому вдалося продемонструвати таку результативність в одній грі (раніше це вдавалося Маріану Габоріку у 2007-му і Юхану Франзену у 2011-му).

Джерело: fakty.ua