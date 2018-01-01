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    П'ять українок виступлять в парному розряді Australian Open

    У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук
    П'ять українських тенісисток потрапили в підсумкову версію заявочного листа парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. На першому в сезоні турнірі серії Великого шолома Україну в парному розряді представлять такі тенісистки: Ольга Савчук (Україна) / Ралука Олару (Румунія) Надія Кіченок (Україна) / Анастасія Родіонова (Австралія)
    • Вчора, 22:27
    • Розсилка
    Ольга Савчук. Фото: БТУ
    Ольга Савчук. Фото: БТУ

    У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук

    П'ять українських тенісисток потрапили в підсумкову версію заявочного листа парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

    На першому в сезоні турнірі серії Великого шолома Україну в парному розряді представлять такі тенісистки:

    Ольга Савчук (Україна) / Ралука Олару (Румунія)

    Надія Кіченок (Україна) / Анастасія Родіонова (Австралія)

    Людмила Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія)

    Катерина Козлова (Україна) / Юлія Путінцева (Казахстан)

    Катерина Бондаренко (Україна) / Олександра Крунич (Сербія)

    З названої вище п'ятірки тільки Катерина Бондаренко і Катерина Козлова поєднуватимуть участь в парі з виступами в одиночному розряді.

    У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук, яка разом з Ралукою Олару змогла вийти до другого раунду.

    Джерело: sportarena.com

    теніс Ольга Савчук Катерина Козлова Катерина Бондаренко Людмила Кіченок Надія Кіченок
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