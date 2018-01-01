П'ять українок виступлять в парному розряді Australian Open

У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук

П'ять українських тенісисток потрапили в підсумкову версію заявочного листа парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії. На першому в сезоні турнірі серії Великого шолома Україну в парному розряді представлять такі тенісистки: Ольга Савчук (Україна) / Ралука Олару (Румунія) Надія Кіченок (Україна) / Анастасія Родіонова (Австралія)



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Ольга Савчук. Фото: БТУ

У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук

П'ять українських тенісисток потрапили в підсумкову версію заявочного листа парного розряду на Відкритому чемпіонаті Австралії.

На першому в сезоні турнірі серії Великого шолома Україну в парному розряді представлять такі тенісистки:

Ольга Савчук (Україна) / Ралука Олару (Румунія)

Надія Кіченок (Україна) / Анастасія Родіонова (Австралія)

Людмила Кіченок (Україна) / Макото Ніномія (Японія)

Катерина Козлова (Україна) / Юлія Путінцева (Казахстан)

Катерина Бондаренко (Україна) / Олександра Крунич (Сербія)

З названої вище п'ятірки тільки Катерина Бондаренко і Катерина Козлова поєднуватимуть участь в парі з виступами в одиночному розряді.

У минулому році в Мельбурні в парному розряді кращою серед українок стала Ольга Савчук, яка разом з Ралукою Олару змогла вийти до другого раунду.

Джерело: sportarena.com