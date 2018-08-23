П'ятеро українців дебютують в юніорській серії Гран Прі з фігурного катання



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Юніорська серрія Гран прі складається із семи етапів

23 серпня турніром у Братиславі (Словаччина) стартує юніорська серія Гран Прі сезону 2018/2019.

На лід десятитисячної льодової арени Ondrej Nepela готуються вийти також п’ятеро українських фігуристів, інформує прес-служба Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У змаганнях юнаків виступлять харків’янин Михайло Лейба (тренер Юлія Білецька) та киянин Кирило Лішенко (тренери Аріна Кузнецова та Дмитро Шкідченко).

У змаганнях дівчат - учениця київського тренера Олександра Артищенка Анна Ракович.

У спортивних танцях на льоду Україну представить юний харківський дует Анна Чернявська/Володимир Горовий (тренери Галина Чурілова, Мар’яна Козлова).

Всі наші фігуристи дебютують в змаганнях такого високого рівня.

Першими розпочинають боротьбу юнаки – 23 серпня вони покажуть коротку програму (початок - 11.30 за київським часом). Після них на лід вийдуть спортивні пари, а завершиться перший змагальний день виступами дівчат з короткою програмою.

24 серпня - ритмічний танець (12.30), далі довільні програми покажуть спортивні пари та юнаки.

25 серпня спочатку визначаться переможці та призери серед танцювальних дуетів, які стартують з довільним танцем об 11.30, а потім - серед дівчат.

Нагадаємо, юніорська серрія Гран Прі складається із семи етапів. Після Братислави юних фігуристів приймуть австрійський Лінц 29 серпня-1 вересня, Каунас (Литва) 5-8 вересня, Річмонд (Канада) 12-15 вересня, Острава (Чехія) 26-29 вересня, Любляна (Словенія) 3-6 жовтня, Єреван (Вірменія) 10-13 жовтня.

По шість кращих фігуристів/ пар у кожній дисципліні виступлять у фіналі, який відбудеться 6-9 грудня в канадському Ванкувері.

Загалом, за даними ISU в юніорській серії Гран Прі сезону 2018/2019 беруть участь понад 300 фігуристів з 50 країн.