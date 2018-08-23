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    П'ятеро українців дебютують в юніорській серії Гран Прі з фігурного катання

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    П'ятеро українців дебютують в юніорській серії Гран Прі з фігурного катання

    Юніорська серрія Гран прі складається із семи етапів

    23 серпня турніром у Братиславі (Словаччина) стартує юніорська серія Гран Прі сезону 2018/2019.  

    На лід десятитисячної льодової арени Ondrej Nepela готуються вийти також п’ятеро українських фігуристів, інформує прес-служба Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    У змаганнях юнаків виступлять харків’янин Михайло Лейба (тренер Юлія Білецька) та киянин Кирило Лішенко (тренери Аріна Кузнецова та Дмитро Шкідченко).

    У змаганнях дівчат - учениця київського тренера Олександра Артищенка  Анна Ракович.

    У спортивних танцях на льоду Україну представить  юний харківський дует Анна Чернявська/Володимир Горовий (тренери Галина Чурілова, Мар’яна Козлова).  

    Всі наші фігуристи дебютують в змаганнях такого високого рівня.

    Першими розпочинають боротьбу юнаки – 23 серпня вони покажуть коротку програму (початок - 11.30 за київським часом). Після них на лід вийдуть спортивні пари, а завершиться перший  змагальний день виступами дівчат з короткою програмою.

    24 серпня  - ритмічний танець (12.30), далі довільні програми покажуть  спортивні пари та юнаки.

    25 серпня  спочатку визначаться переможці та призери серед танцювальних дуетів, які стартують з довільним танцем об 11.30, а потім  - серед дівчат.

    Нагадаємо, юніорська серрія Гран Прі складається із семи етапів. Після Братислави юних фігуристів приймуть  австрійський Лінц 29 серпня-1 вересня, Каунас (Литва)  5-8 вересня,  Річмонд (Канада)  12-15 вересня, Острава (Чехія) 26-29 вересня, Любляна (Словенія) 3-6 жовтня, Єреван (Вірменія) 10-13 жовтня.

    По шість кращих фігуристів/ пар у кожній дисципліні  виступлять у фіналі, який відбудеться 6-9 грудня в канадському Ванкувері.

    Загалом, за даними ISU в юніорській серії Гран Прі сезону 2018/2019 беруть участь понад 300  фігуристів з 50 країн.

    фігурне катання
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