П'ятеро українців вийшли у фінал чемпіонату Європи з боксу серед школярів
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Окрім того, 16 представників України вже здобули бронзові нагороди
У Болгарії підходить до завершення чемпіонат Європи з боксу серед школярів, який приймає місто Албена.
Відповідно до результатів поєдинків попередньої стадії змагань до фіналів цьогорічної континентальної першості вийшло п’ятеро представників збірної України.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації боксу України.
Жінки:
категорія 36 кг: Єлизавета Воєвудко.
Чоловіки:
категорія 38,5 кг: Олексій Плісак;
категорія 44,5 кг: Іван Агапов;
категорія 56 кг: Олександр Балабін;
категорія 59 кг: Савелій Супрунець.
Окрім того, бронзовими призерами змагань за результатами півфінальних поєдинків стали:
категорія 41,5 кг: Олександр Кобченко;
категорія 43 кг: Максим Кармаліта;
категорія 48 кг: Айдер Абдураімов;
категорія 52 кг: Володимир Камаєв;
категорія 54 кг: Максим Кнут;
категорія 62 кг: Микола Сєров;
категорія 72 кг: Вадим Максимович;
категорія 76 кг: Єгор Ткаченко;
категорія 80 кг: Олександр Ільченко;
категорія 90 кг: Кирило Новіков;
категорія 105 кг: Валерій Шульга;
категорія 39 кг: Валерія Тельпіс;
категорія 45 кг: Вікторія Яневич;
категорія 48 кг: Анастасія Крамаренко;
категорія 51 кг: Аліна Маляр;
категорія 70 кг: Каріне Айрапетян.
Фінальні поєдинки континентальної першості пройдуть у вівторок, 29 травня.