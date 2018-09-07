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    П'ятеро українських юніорів виступлять на етапі Гран-прі з фігурного катання у Вірменії

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    П'ятеро українських юніорів виступлять на етапі Гран-прі з фігурного катання у Вірменії

    Цей етап стане останнім у серії, після чого визначаться всі учасники фіналу

    Став відомий склад української команди, яка візьме участь у змаганнях останнього, сьомого етапу юніорської серії Гран-прі з фігурного катання.

    Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

    На турнір, що відбудеться у Єревані (Вірменія) 10-13 жовтня вирушать танцювальний дует Марія Голубцова - Кирило Бєлобров (тренер Марія Тумановська-Чайка), а також троє одиночників.

    У змаганнях дівчат виступить Анастасія Архіпова, а у змаганнях юнаків Іван Шмуратко (обох тренує Марина Амірханова) й Андрій Кокура (тренер Дмитро Дмитренко).

    Стартом у столиці Вірменії завершиться серія юніорських турнірів Гран-прі.

    За їхніми результатами по шість кращих спортсменів і пар у кожній дисципліні виступлять у фіналі, що відбудеться у Ванкувері (Канада) 5-9 грудня.

    фігурне катання Гран-прі українці Вірменія
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