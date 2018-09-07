П'ятеро українських юніорів виступлять на етапі Гран-прі з фігурного катання у Вірменії



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Цей етап стане останнім у серії, після чого визначаться всі учасники фіналу

Став відомий склад української команди, яка візьме участь у змаганнях останнього, сьомого етапу юніорської серії Гран-прі з фігурного катання.

Про це повідомляє офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

На турнір, що відбудеться у Єревані (Вірменія) 10-13 жовтня вирушать танцювальний дует Марія Голубцова - Кирило Бєлобров (тренер Марія Тумановська-Чайка), а також троє одиночників.

У змаганнях дівчат виступить Анастасія Архіпова, а у змаганнях юнаків Іван Шмуратко (обох тренує Марина Амірханова) й Андрій Кокура (тренер Дмитро Дмитренко).

Стартом у столиці Вірменії завершиться серія юніорських турнірів Гран-прі.

За їхніми результатами по шість кращих спортсменів і пар у кожній дисципліні виступлять у фіналі, що відбудеться у Ванкувері (Канада) 5-9 грудня.