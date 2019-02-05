Ракицький дебютував за «Зеніт» нічиєю з клубом із Люксембурга (фото)
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Розсилка
Ярослав Ракицький відіграв надійно
Офіційний сайт «Зеніту»
Пітерці не пропустили і, мабуть, це має колишнього центрбека «Шахтаря» тішити
Український новачок російського «Зеніта» Ярослав Ракицький дебютував за свою нову команду в контрольному поєдинку.
Ярослав вийшов у стартовому складі пітерців в матчі з представником Люксембургу «Дюделанжем». Оборонець відіграв весь матч, рахунок в якому так і не було відкрито.
Нагадаємо, що 29-річний українець недавно перейшов у «Зеніт» із «Шахтаря», підписавши з російським клубом контракт на 3,5 року.