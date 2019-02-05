Ракицький дебютував за «Зеніт» нічиєю з клубом із Люксембурга (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ярослав Ракицький відіграв надійно Офіційний сайт «Зеніту»

Пітерці не пропустили і, мабуть, це має колишнього центрбека «Шахтаря» тішити

Український новачок російського «Зеніта» Ярослав Ракицький дебютував за свою нову команду в контрольному поєдинку.

Ярослав вийшов у стартовому складі пітерців в матчі з представником Люксембургу «Дюделанжем». Оборонець відіграв весь матч, рахунок в якому так і не було відкрито.

Нагадаємо, що 29-річний українець недавно перейшов у «Зеніт» із «Шахтаря», підписавши з російським клубом контракт на 3,5 року.