Райцентр прийме фінал чотирьох Кубку України з баскетболу



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Южне - «мекка » баскетболу

У березні в Южному буде спекотно

Федерація баскетболу України назвало місто-господар фіналу чотирьох Кубку України. Вибір пав на райцентр Одеської області – місто Южне.

Вирішальні матчі Кубку України будуть зіграні 14 та 15 березня 2020 року.

До Фіналу чотирьох пройшли діючий володар трофею «Дніпро», а також «Одеса», «Київ-Баскет» та южненський «Хімік». Останній і стане господарем фіналу.

Пари півфіналу було визначено відповідно до жеребкування, яке відбулося напередодні 1/16 фіналу.

Розклад ігор Фіналу чотирьох Кубку України-2020:

14 березня

Півфінали

14:00 «Одеса» – «Дніпро»

17:00 «Хімік» – «Київ-Баскет»

15 березня

14:00 ФІНАЛ

Вперше Фінал чотирьох Кубка України проходив у Южному в 2012 році - тоді у фінальному матчі «Будівельник» переміг запорізький «Ферро-ЗНТУ». Обидва колективи, на жаль, вже зникли з баскетбольної мапи України.

Джерело: Главком СПОРТ