Райцентр прийме фінал чотирьох Кубку України з баскетболу
У березні в Южному буде спекотно
Федерація баскетболу України назвало місто-господар фіналу чотирьох Кубку України. Вибір пав на райцентр Одеської області – місто Южне.
Вирішальні матчі Кубку України будуть зіграні 14 та 15 березня 2020 року.
До Фіналу чотирьох пройшли діючий володар трофею «Дніпро», а також «Одеса», «Київ-Баскет» та южненський «Хімік». Останній і стане господарем фіналу.
Пари півфіналу було визначено відповідно до жеребкування, яке відбулося напередодні 1/16 фіналу.
Розклад ігор Фіналу чотирьох Кубку України-2020:
14 березня
Півфінали
14:00 «Одеса» – «Дніпро»
17:00 «Хімік» – «Київ-Баскет»
15 березня
14:00 ФІНАЛ
Вперше Фінал чотирьох Кубка України проходив у Южному в 2012 році - тоді у фінальному матчі «Будівельник» переміг запорізький «Ферро-ЗНТУ». Обидва колективи, на жаль, вже зникли з баскетбольної мапи України.
Джерело: Главком СПОРТ