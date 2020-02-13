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    Райцентр прийме фінал чотирьох Кубку України з баскетболу

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    Южне -&nbsp;<span>&laquo;мекка<span>&raquo; баскетболу</span>&nbsp;</span> - Райцентр прийме фінал чотирьох Кубку України з баскетболу
    Южне - «мекка» баскетболу 

    У березні в Южному буде спекотно

    Федерація баскетболу України назвало місто-господар фіналу чотирьох Кубку України. Вибір пав на райцентр Одеської області – місто Южне.

    Вирішальні матчі Кубку України будуть зіграні 14 та 15 березня 2020 року.

    До Фіналу чотирьох пройшли діючий володар трофею «Дніпро», а також «Одеса», «Київ-Баскет» та южненський «Хімік». Останній і стане господарем фіналу.

    Пари півфіналу було визначено відповідно до жеребкування, яке відбулося напередодні 1/16 фіналу.

    Розклад ігор Фіналу чотирьох Кубку України-2020:

    14 березня

    Півфінали

    14:00 «Одеса» – «Дніпро»

    17:00 «Хімік» – «Київ-Баскет»

    15 березня

    14:00 ФІНАЛ

    Вперше Фінал чотирьох Кубка України проходив у Южному в 2012 році - тоді у фінальному матчі «Будівельник» переміг запорізький «Ферро-ЗНТУ». Обидва колективи, на жаль, вже зникли з баскетбольної мапи України.

    Джерело: Главком СПОРТ

    Одеса БК Київ-Баскет БК Хімік БК Дніпро БК Одеса
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