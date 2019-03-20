«Райо Вальєкано» і «Вальядолід» заборонили своїм гравцям їхати до збірної Каталонії



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Своя наступну гру збірна Каталонії має зіграти з командою Венесуели

«Вальядолід» стверджує, що відмова обумовлена спортивними причинами

«Райо Вальєкано» і «Вальядолід» відмовилися відпускати футболістів до збірної Каталонії.

Клуби незадоволені, що голкіпера Альберто Гарсію і захисника Алекса Морено з «Райо», а також воротаря Жорді Масіпа і півзахисника Рубена Алькараса з «Вальядоліда» викликали в збірну Каталонії на товариський матч з Венесуелою.

«Райо Вальєкано» мотивував відмову зміною тренера. Керівництво хоче, щоб гравці швидше адаптувалися до вимог Пако Хемеса.

«Вальядолід» ж пояснив в заяві, що це невиправданий ризик, і відмова у виклику обумовлений спортивними причинами.

Варто відзначити, що «Вальядолід» також не відпустив до розташування збірної Каталонії Серхіо Гонсалеса, який повинен був бути помічником Жерара Лопеса.

Джерело: Sports.ru