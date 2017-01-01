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    Реабілітовані вісім російських спортсменів, яких звинувачували в допінгу

    На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників
    Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) скасувала тимчасову дискваліфікацію восьми російських спортсменів, а також президента Російської федерації бобслею Олександра Зубкова. Реабілітовані Олександр Третьяков, Олена Нікітіна, Ольга Потіліцина, Сергій Чудінов і Марія Орлова (скелетон), Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін
    • Сьогодні, 17:44
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    На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників

    Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) скасувала тимчасову дискваліфікацію восьми російських спортсменів, а також президента Російської федерації бобслею Олександра Зубкова.

    Реабілітовані Олександр Третьяков, Олена Нікітіна, Ольга Потіліцина, Сергій Чудінов і Марія Орлова (скелетон), Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін (бобслей).

    Всі вони були відсторонені за підозрою у вживанні допінгу на Олімпіаді в Сочі в 2014 році.

    На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників, і вони вирішили дозволити росіянам брати участь у всіх змаганнях, що проводяться під егідою Міжнародної федерації бобслею і скелетону.

    Джерело: Террикон

    Росія допінг Олімпійські Ігри
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