Реабілітовані вісім російських спортсменів, яких звинувачували в допінгу

На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників

Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) скасувала тимчасову дискваліфікацію восьми російських спортсменів, а також президента Російської федерації бобслею Олександра Зубкова. Реабілітовані Олександр Третьяков, Олена Нікітіна, Ольга Потіліцина, Сергій Чудінов і Марія Орлова (скелетон), Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників

Міжнародна федерація бобслею і скелетону (IBSF) скасувала тимчасову дискваліфікацію восьми російських спортсменів, а також президента Російської федерації бобслею Олександра Зубкова.

Реабілітовані Олександр Третьяков, Олена Нікітіна, Ольга Потіліцина, Сергій Чудінов і Марія Орлова (скелетон), Олександр Касьянов, Олексій Пушкарьов і Ільвір Хузін (бобслей).

Всі вони були відсторонені за підозрою у вживанні допінгу на Олімпіаді в Сочі в 2014 році.

На думку IBSF, на даний момент не вистачає переконливих доказів провини спортсменів і керівників, і вони вирішили дозволити росіянам брати участь у всіх змаганнях, що проводяться під егідою Міжнародної федерації бобслею і скелетону.

Джерело: Террикон