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    «Реал» готується до зимової революції на 200 мільйонів євро

    Команда готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно
    Реал Мадрид підготував вражаючий трансферний бюджет на 3-х гравців. Президент «королівського» клубу Флорентіно Перес усвідомив після погрому від «Барселони», що команді потрібні нові виконавці на позицію захисника, нападника та воротаря. Керівництво Мадрида вірить у Зінедіна Зідана, тому планує допомогти йому взимку
    • Сьогодні, 16:32
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    <p>ФК &laquo;Реал&raquo;</p>

    ФК «Реал»

    Команда готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно

    Реал Мадрид підготував вражаючий трансферний бюджет на 3-х гравців.

    Президент «королівського» клубу Флорентіно Перес усвідомив після погрому від «Барселони», що команді потрібні нові виконавці на позицію захисника, нападника та воротаря. Керівництво Мадрида вірить у Зінедіна Зідана, тому планує допомогти йому взимку грошовими вливаннями.

    «Реал» готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно, яке зазвичай у клубі проходить дуже тихо.

    «Вершкові» можуть придбати на заміну Каріму Бенземі нападника «Інтера» Мауро Ікарді. Аргентинець забив 17 голів у Серії А і є другим найкращим бомбардиром сезону в Європі. Ціна трансферу Ікарді – понад 100 млн євро.

    Головною опцією на підсилення позиції центрбека є захисник «Мілана» Леонардо Бонуччі (не менше 50 млн), який хоче втекти з команди через провальний сезон.

    Приблизно 30 мільйонів доведеться витратити на воротаря «Атлетіка» та молодіжної збірної Іспанії Кепу, який має скласти кращу конкуренцію Кейлору Навасу, інформує Diario Gol.

    Джерело: Футбол 24

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