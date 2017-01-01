«Реал» готується до зимової революції на 200 мільйонів євро

Команда готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно

Реал Мадрид підготував вражаючий трансферний бюджет на 3-х гравців. Президент «королівського» клубу Флорентіно Перес усвідомив після погрому від «Барселони», що команді потрібні нові виконавці на позицію захисника, нападника та воротаря. Керівництво Мадрида вірить у Зінедіна Зідана, тому планує допомогти йому взимку



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ФК «Реал»

Команда готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно

Реал Мадрид підготував вражаючий трансферний бюджет на 3-х гравців.

Президент «королівського» клубу Флорентіно Перес усвідомив після погрому від «Барселони», що команді потрібні нові виконавці на позицію захисника, нападника та воротаря. Керівництво Мадрида вірить у Зінедіна Зідана, тому планує допомогти йому взимку грошовими вливаннями.

«Реал» готується витратити 200 мільйонів євро у зимове трансферне вікно, яке зазвичай у клубі проходить дуже тихо.

«Вершкові» можуть придбати на заміну Каріму Бенземі нападника «Інтера» Мауро Ікарді. Аргентинець забив 17 голів у Серії А і є другим найкращим бомбардиром сезону в Європі. Ціна трансферу Ікарді – понад 100 млн євро.

Головною опцією на підсилення позиції центрбека є захисник «Мілана» Леонардо Бонуччі (не менше 50 млн), який хоче втекти з команди через провальний сезон.

Приблизно 30 мільйонів доведеться витратити на воротаря «Атлетіка» та молодіжної збірної Іспанії Кепу, який має скласти кращу конкуренцію Кейлору Навасу, інформує Diario Gol.

Джерело: Футбол 24