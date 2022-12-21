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Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову

Юрій Лящук
glavcom.ua
Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову
Переговори мають відбутися найближчими днями
фото з відкритих джерел

Парижани хочуть домовитись із 35-річним Мессі про новий контракт

Президент «Парі Сен Жермен» Нассер Аль-Хелаїфі під час привітання нападаючого збірної Аргентини Ліонеля Мессі з перемогою у фіналі Чемпіонату світу запросив його на переговори про продовження контракту із французьким клубом. Про це повідомляє Goal.com.

Угода аргентинця з «Парі Сен Жермен» розрахована до 30 червня 2023 року. Відомо, що парижани хочуть домовитись із 35-річним Мессі про новий контракт на один рік із можливістю продовження ще на один рік. Переговори мають відбутися найближчими днями.

Нагадаємо, у фіналі Чемпіонату світу 2022 року збірна Аргентини обіграла національну команду Франції у серії пенальті (4:2). Ігровий час матчу завершився внічию – 3:3. Ліонель Мессі відзначився дублем і був визнаний найкращим гравцем зустрічі.

Раніше повідомлялось, що пост Ліонеля Мессі після перемоги Аргентини на Чемпіонаті світу побив рекорд по «лайках» в Instagram серед спортсменів.

Цікаво, навколо гола Мессі у фінальному матчі мундіалю розгорівся скандал.

Відзначимо, Мессі був визнаний найкращим гравцем фіналу та всього чемпіонату.

Також з'явилось щемливе відео, як президент Франції підтримав Кіліана Мбаппе після поразки у фіналі.

Нагадаємо, нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі розповів, що фінальний матч Чемпіонату світу в Катарі стане для нього фінальним і щодо виступів на Чемпіонатах світу.

Читайте також: Мессі встановив історичний рекорд чемпіонатів світу
Теги: Ліонель Мессі ФК Парі Сен-Жермен НОВИНИ ФУТБОЛУ

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