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    «Реал» ледь не зганьбився у матчі з командою третього дивізіону Іспанії

    Мадридці програвали у Кубку Іспанії на власному полі, але звів поєдинок унічию
    Мадридський «Реал» вийшов до 1/8 фіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18. «Вершкові» у другому матчі протистояння з «Фуенлабрадою» зіграв унічию 2:2. Отож, перемоги у першій грі з рахунком 2:0 вистачило мадридцям, щоб здобути путівку далі. Щоправда, варто сказати, що «Реал» грав резервним складом.
    • Сьогодні, 08:41
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    Мадридці програвали у Кубку Іспанії на власному полі, але звів поєдинок унічию

    Мадридський «Реал» вийшов до 1/8 фіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18.

    «Вершкові» у другому матчі протистояння з «Фуенлабрадою» зіграв унічию 2:2. Отож, перемоги у першій грі з рахунком 2:0 вистачило мадридцям, щоб здобути путівку далі.

    Щоправда, варто сказати, що «Реал» грав резервним складом.

    Зауважимо, що з турніру вилетіли «Малага», «Жирона» й «Ейбар».

    Перші програли за підсумками двох матчів «Нумансії», другі – «Леванте», а треті – «Сельті».

    Водночас, «Леганес» проходить далі, здолавши «Вальядолід».

    Кубок Іспанії з футболу

    1/16 фіналу

    «Реал» Мадрид – «Фуенлабрада» – 2:2 (0:1)

    Голи: 0:1 – Мілья (25), 1:1 – Майораль (62), 2:1 – Майораль (70), 2:2 – Портілья (89)

    «Реал»: Навас, Тео, Техеро, Начо, Хакімі, Льоренте, Ковачич (Сеоане, 81), Оскар Родрігес (Кесада, 75), Себальос, Фойласьє (Бейл, 62), Майораль

    Перший матч – 2:0

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