«Реал» ледь не зганьбився у матчі з командою третього дивізіону Іспанії

Мадридці програвали у Кубку Іспанії на власному полі, але звів поєдинок унічию

Мадридський «Реал» вийшов до 1/8 фіналу Кубку Іспанії сезону-2017/18. «Вершкові» у другому матчі протистояння з «Фуенлабрадою» зіграв унічию 2:2. Отож, перемоги у першій грі з рахунком 2:0 вистачило мадридцям, щоб здобути путівку далі. Щоправда, варто сказати, що «Реал» грав резервним складом.