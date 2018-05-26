«Реал» грає з «Ліверпулем» у фіналі Ліги чемпіонів (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
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Розсилка
«Реал» - «Ліверпуль»
У ці хвилин у Києві відбувається фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18
Фінал Ліги чемпіонів у Києві «Реал» – «Ліверпуль» стартував о 21:45. Зідан виставив той же стартовий склад, що і на минулорічний фінал проти «Ювентуса» в Кардіффі.
«Реал» - «Ліверпуль» - 0:0 (перший тайм)
Стартові склади:
«Реал»: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземіро, Кроос, Модріч, Іско – Бензема, Роналду
Запасні: Касілья, Начо, Тео, Бейл, Лукас Васкес, Асенсіо, Ковачіч
«Ліверпуль»: Каріус – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Мілнер, Хендерсон, Війналдум – Фірміно, Салах, Мане
Запасні: Міньйоле, Кляйн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке