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    «Реал» грає з «Ліверпулем» у фіналі Ліги чемпіонів (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

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    &laquo;Реал&raquo; - &laquo;Ліверпуль&raquo; - «Реал» грає з «Ліверпулем» у фіналі Ліги чемпіонів (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
    «Реал» - «Ліверпуль»

    У ці хвилин у Києві відбувається фінал Ліги чемпіонів сезону 2017/18

    Фінал Ліги чемпіонів у Києві «Реал» – «Ліверпуль» стартував о 21:45. Зідан виставив той же стартовий склад, що і на минулорічний фінал проти «Ювентуса» в Кардіффі.

    «Реал» - «Ліверпуль» - 0:0 (перший тайм)

    Стартові склади:

    «Реал»: Навас – Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело – Каземіро, Кроос, Модріч, Іско – Бензема, Роналду

    Запасні: Касілья, Начо, Тео, Бейл, Лукас Васкес, Асенсіо, Ковачіч

    «Ліверпуль»: Каріус – Александер-Арнольд, Ван Дейк, Ловрен, Робертсон – Мілнер, Хендерсон, Війналдум – Фірміно, Салах, Мане

    Запасні: Міньйоле, Кляйн, Клаван, Морено, Лаллана, Джан, Соланке

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