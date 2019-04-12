«Реал» не збирається продавати Варана дешевше 500 млн євро



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Рафаель Варан

У нинішньому сезоні в складі «Реала» Варан зіграв 37 матчів і відзначився 2 забитими м'ячами

«Реал» не розглядатиме пропозиції від інших клубів щодо продажу захисника Рафаеля Варана, повідомляє AS.

За інформацією видання, існує тільки одна можливість, щоб француз залишив «Королівський клуб» - якщо потенційний покупець виплатить за гравця суму відступних у розмірі € 500 млн. Більш того, з огляду на намір 25-річного футболіста змінити команду, «Реал» зробить спробу його утримати, запропонувавши підписати новий контракт зі збільшенням окладу з €6 млн до € 9 млн.

У нинішньому сезоні в складі «Реала» Варан зіграв 37 матчів і відзначився 2 забитими м'ячами. Його чинна угода з клубом розрахована до літа 2022 року. На «Сантьяго Бернабеу» він перебрався в 2011 році з «Ланса».

Джерело: Чемпионат.com