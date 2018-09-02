«Реал» обіграв команду, куди напередодні перейшов Лунін



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Фото взяте з ресурсу ua-football.com

В чемпіонаті Іспаніі двома матчами стартував третій тур

На матч проти «Реала» «Леганес» вийшов без українця Андрія Луніна, який не міг грати за умовами орендної угоди.

«Бланкос» відкрили рахунок на 17-й хвилині, Гарет Бейл пробив точно по воротах після передачі Дані Карвахаля. Але вже через сім хвилин рахунок було зрівняно – Гвідо Каррільо реалізував пенальті.

У другому таймі «Реал» не тільки вийшов вперед, але і здобув переконливу перевагу. Дублем відзначився Карім Бензема, ще один гол влетів після реалізованого Серхіо Рамосом пенальті.

Також у цьому матчі дебютував новачок «Реалу» бельгійський голкіпер Тібо Куртуа.

У паралельному матчі ще один претендент на перемогу у чемпіонаті мадридський «Атлетико» на виїзді сенсаційно поступився «Сельті».

Чемпіонат Іспанії з футболу

Матчі 3-го туру

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Голи: Бейл, 17, Бензема, 49, 61, Рамос, 66 (з пенальті) - Каррільо, 24

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Марсело - Модрич (Іско, 62), Каземіро, Кроос - Бейл (Васкес, 85), Бензема, Асенсіо (Себальос, 78)

Голи: Максі Гомес, 46, Аспас, 52

Атлетіко: Облак, Годін, Філіпе Луїс, Хіменес (Аріас, 68), Савич, Коке, Парті (Лемар, 56), Сауль, Корреа (Калинич, 56), Дієго Коста, Грізманн.