«Реал» планує повернути з оренди українця Луніна
Наш воротар Андрій Лунін наразі перебуває без ігрової практики в «Вал’ядоліді»
Мадридський «Реал» може повернути до команди з оренди українського воротаря Андрія Луніна. Наразі той перебуває без ігрової практики в складі «Вальядоліда».
Повернення може відбутися вже в січні, інформу AS. Орендна угода між клубами не містить умов, які могли б завадити мадридцям.
До «Вальядоліду» Лунін перейшов ще влітку, але досі так і не дебютував за команду. Тренер «Вальядоліда» Серхіо Гонсалес Соріано обіцяє, що українець зіграє 18 грудня в матчі Кубка Іспанії проти «Толоси».
Андрій Лунін перейшов до «Реалу» влітку 2018 року з луганської «Зорі» за дев’ять мільйонів доларів. Став чемпіоном світу в складі збірної України U-20 та найкращим голкіпером фінального турніру.