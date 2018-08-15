«Реал» проти «Атлетико»: що потрібно знати про мадридське дербі у матчі за Суперкубок УЄФА



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Уже ввечері «Атлетико» зіграє з «Реалом» за Суперкубок УЄФА у Таллінні

«Атлетико» зіграє з «Реалом» у Суперкубку УЄФА 2018 року, який пройде на стадіоні «Ліллекюла» у Талліні. Вперше за 43 розіграші зустрінуться команди з одного міста.

Коли і де відбудеться матч за Суперкубок УЄФА?

Матч пройде на талліннському стадіоні «Ліллекюла» 15 серпня, початок – 22:00 за київським часом. Таллінн прийняв естафету у Праги (2013-й рік), Кардіффа (2014), Тбілісі (2015), Тронгейма (2016) і Скоп'є (2017), які проводили Суперкубок УЄФА після того, як він позбувся постійної прописки у Монако.

Що з квитками?

Прийом заявок розпочався 5 червня і завершився 26 червня. Продаж квитків не вівся у порядку живої черги, щоб всі охочі отримали рівні шанси. Одна фізична особа могла претендувати на чотири квитки. Всіх претендентів поінформували про долю заявок електронною поштою.

Що таке Суперкубок УЄФА?

Ідея про проведення щорічного матчу між чемпіонами двох головних єврокубкових турнірів належить нідерландському журналісту Антону Віткаму. Таким чином він хотів визначити, який же клуб Європи є справді найсильнішим. Переможці Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів завжди були серед учасників, а протистояли їм переможці або Кубка кубків (1972-1999), або Кубка УЄФА / Ліги Європи (2000 -...). Чи володарі Кубка чемпіонів перемагають набагато частіше? Не зовсім. Переможці Кубка європейських чемпіонів / Ліги чемпіонів УЄФА виграли 23 із 42 протистоянь за Суперкубок УЄФА.

Факти про Суперкубок УЄФА

Вчетверте за останні п'ять років Суперкубок УЄФА оскаржують команди з Іспанії. Мадридське дербі відбудеться вперше. Більш того, за трофей ще не грали клуби з одного міста.

«Атлетико» провів проти «Реала» дев'ять матчів у єврокубках (+2, =2, -5), але ще не обігравав сусідів у фіналах турнірів УЄФА.

«Реал» виграв чотири із своїх шести матчів за Суперкубок УЄФА, у тому числі два останніх. У травні «королівський клуб» першим виграв Лігу чемпіонів три рази поспіль, а тепер може першим завоювати три поспіль Суперкубка УЄФА.

«Атлетико» двічі грав за Суперкубок УЄФА та здобув дві перемоги. У 2010 та 2012 роках після тріумфу у Лізі Європи він здолав «Інтер» (2:0) і «Челсі» (4:1) відповідно.

За матеріалами сайту УЄФА