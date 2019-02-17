«Реал» сенсаційно програв «Жироні» вдома (відео)



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У матчі 24-го туру чемпіонату Іспанії «Реал» вдома приймав «Жирону». Мадридський клуб був вимушений перемагати, щоб випередити «Атлетіко» в боротьбі за друге місце турнірної таблиці. Проте все склалося інакше.

Хоча починалося усе для «Вершкових» чудово. У першому таймі Каземіро з подачі Крооса відкрив рахунок.

Тривалий час «Реал» не міг подвоїти перевагу, чим скористалися гості. У середині другого тайму «Жирона» заробила пенальті, а Стуані був влучним з 11-метрової позначки.

На цьому каталонці не зупинилися й вже за 10 хвилин вийшли вперед в рахунку: Порту виявився у потрібному місці під час добивання.

Для «Реала» ця поразка стала першою з початку року (6 січня, 0:2 проти «Реал Сосьєдаду») в чемпіонаті Іспанії.

«Королівський» клуб залишився на третій сходинці, поступаючись двома очками «Атлетіко». Водночас «Жирона» піднялася на дві позиції: з 17-ї та 15-ю.