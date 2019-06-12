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    «Реал» відмовив «Наполі» в оренді Хамеса

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    «Реал» відмовив «Наполі» в оренді Хамеса

    Протягом двох останніх сезонів Хамес виступав на правах оренди за «Баварію»

    Мадридський «Реал» відхилив стартову пропозицію «Наполі» щодо півзахисника Хамеса Родрігеса, повідомляє Calciomercato.com з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

    Італійський клуб висловив бажання взяти колумбійця в оренду, проте «вершкові» відповіли відмовою. «Реал» хоче розлучитися з гравцем, але тільки на постійній основі і не менш ніж за € 50 млн.

    Як повідомлялося раніше, Хамес є головною трансферною метою «Наполі» на літнє міжсезоння. У запрошенні хавбека зацікавлений особисто головний тренер команди Карло Анчелотті, добре знайомий з футболістом по роботі в «Реалі» і «Баварії».

    Протягом двох останніх сезонів Хамес виступав на правах оренди за «Баварію». У договорі була прописала опція викупу за € 42 млн, однак мюнхенці не стали її активувати.

    Джерело: Чемпионат.com

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