«Реал» вимагає від «Леганеса» ігрової практики для Луніна
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Фото взяте з сайту eurosport.ru
Або український воротар буде грати, або «Леганесу» доведеться платити
Український воротар «Реала», відданий мадридським клубом в оренду до «Леганеса», наразі ніяк не може дебютувати у складі іспанського клубу.
Під час переходу «Реал» прописав важливий для українця пункт в орендній угоді - певну кількість матчів, яку Лунін повинен зіграти за основу «Леганеса».
Цей факт вже підтвердив наставник команди Маурісіо Пеллегріно, хоча і не назвав точну цифру.
Журналістам AS стало відомо, що «Реал» вимагає для Луніна мінімум п'ятнадцять поєдинків.
У разі якщо таких матчів буде менше - тоді «Леганесу» доведеться заплатити гроші за річну оренду.
Джерело: iSport.ua