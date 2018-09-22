«Реал» вимагає від «Леганеса» ігрової практики для Луніна



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту eurosport.ru

Або український воротар буде грати, або «Леганесу» доведеться платити

Український воротар «Реала», відданий мадридським клубом в оренду до «Леганеса», наразі ніяк не може дебютувати у складі іспанського клубу.

Під час переходу «Реал» прописав важливий для українця пункт в орендній угоді - певну кількість матчів, яку Лунін повинен зіграти за основу «Леганеса».

Цей факт вже підтвердив наставник команди Маурісіо Пеллегріно, хоча і не назвав точну цифру.

Журналістам AS стало відомо, що «Реал» вимагає для Луніна мінімум п'ятнадцять поєдинків.

У разі якщо таких матчів буде менше - тоді «Леганесу» доведеться заплатити гроші за річну оренду.

Джерело: iSport.ua