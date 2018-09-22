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    «Реал» вимагає від «Леганеса» ігрової практики для Луніна

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    Фото взяте з сайту eurosport.ru - «Реал» вимагає від «Леганеса» ігрової практики для Луніна
    Фото взяте з сайту eurosport.ru

    Або український воротар буде грати, або «Леганесу» доведеться платити

    Український воротар «Реала», відданий мадридським клубом в оренду до «Леганеса», наразі ніяк не може дебютувати у складі іспанського клубу.

    Під час переходу «Реал» прописав важливий для українця пункт в орендній угоді - певну кількість матчів, яку Лунін повинен зіграти за основу «Леганеса».

    Цей факт вже підтвердив наставник команди Маурісіо Пеллегріно, хоча і не назвав точну цифру.

    Журналістам AS стало відомо, що «Реал» вимагає для Луніна мінімум п'ятнадцять поєдинків.

    У разі якщо таких матчів буде менше - тоді «Леганесу» доведеться заплатити гроші за річну оренду.

    Джерело: iSport.ua

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