«Реал» візьме кредит на реконстукцію «Сантьяго Бернабеу»



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Фото взяте з сайту dynamomania.com

Правління «Реала» дозволило Пересу взяти 575-мільйонний кредит на реконструкцію «Сантьяго Бернабеу»

На сьогоднішньому засіданні членів асамблеї «Реала» було хвалено план про реконструкцію «Сантьяго Бернабеу», про здійснення якого давно мріяв президент клубу, повідомляє AS. Для цього «вершкові» візьмуть у кредит 575 мільйоні євро, який буде виплачуватися протягом 25-30 років.

Відповідно до статуту клубу, перед тим, як взяти такий величезний кредит, відповідне рішення повинно було отримати схвалення більшості членів асамблеї. З присутніх сьогодні 1097 делегатів 1017 проголосували за, 57 проти, і ще 23 утрималися.

Реконструкція повністю змінить зовнішній вигляд стадіону, який тепер буде покритий металевою «шкірою», однак при цьому місткість стадіону залишиться колишньою.

Про реконструкція Сантьяго Бернабеу давно мріяв президент «Реала» Флорентіно Перес. Він домагався реконструкції з 2004 року, маючи намір побудувати «найбільший стадіон XXI століття», і мабуть, його мрії, нарешті, судилося здійснитися.

Джерело: Динамомания