«Реал» впевнено обіграв «Валенсію» на Сантьяго Бернабеу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту ua-football.com

Точний удар Лукаса Васкеса і автогол Даніеля Васса принесли перемогу мадридському клубу

Перший тайм був досить бідним на моменти. У «Валенсії» їх не було взагалі – «кажани» більшу частину часу намагалися зачепитися за м'яч та хоча б вийти у пристойну атаку. Реал міг красиво вирватись уперед вже на третій хвилині, коли Бензема у повітрі зловив подачу Бейла та в стилі Зідана пробив у ближній кут з-за меж штрафного – трохи неточно. Вже через п'ять хвилин мадридці відкрили рахунок: Карвахаль підхопив м'яч на правому краю штрафного, обіграв Паулісту та зовнішньою стороною стопи виконав простріл, а Даніель Васс у спробі винести його забив автогол – 1:0.

На 29-й «бланкос» могли подвоїти власну перевагу після того, як Бейл прийняв передачу на дальню штангу, прекрасно розхитав Васса та пробив з гострого кута – Нето парирував. Після цього Гарет та Карім зробили по пострілу над дев'ятками, але вцілому тайм вийшов досить сухим.

У другому таймі команди помінялися ролями – тепер «Реал» був інертним у атаці, а «Валенсія» розривала оборону й розкидалася моментами. Так, на 53-й та на 63-й хвилинах Санті Міна виходив віч-на-віч з Куртуа, однак у першому випадку він пробив вище воріт, а у другому і не переграв голкіпера, і потрапив у офсайд. Супермомент було втрачено на 65-й, коли «Валенсія» заробила штрафний, який подав Парехо.

На 83-й хвилині Дані Карвахаль відібрав м'яч у власному штрафному та пішов уперед, розірвавши свій фланг на швидкості. Перед штрафним суперника він обігрався з Іско та викотив передачу на лівий край Каріму Бензема, а той віддав на абсолютно самотнього Васкеса. Лукас спокійно розстріляв ворота Нето – 2:0. «Валенсія» капітулювала.

Таким чином, «Реал» набрав 23 очки та піднявся на п'яте місце. «Валенсія» залишилась на тринадцятій позиції, маючи у активі 17 залікових балів.

«Реал» - «Валенсія» 2: 0

Голи: Васс, 8 (у свої ворота), Васкес, 83

«Реал»: Куртуа - Карвахаль, Варан, Рамос, Регілон - Модрич (Вальверде, 71), Льоренте, Себальос (Іско, 80) - Васкес, Бензема, Бейл (Асенсио, 63)

«Валенсія»: Нето - Васс (Піччіні, 67), Пауліста, Гарай, Гайя - Солер, Коклен (Джоффрі Кондогбіа, 68), Пареха, Гедеш - Гамейро (Батшуайі, 72), Міна

Попередження: Себальос - Пауліста, Солер, Гайя

Джерело: football24.ua