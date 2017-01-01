Реконструкція льодової арени «Айсберг» у Кременчуці вийшла на фінішну пряму (відео)

Вже повним ходом йде установка хокейного майданчика

На арені «Айсберг» у Кременчуці розпочався заключний етап реконструкції. Наразі закінчується установка хокейного майданчика: підготовлена бетонна площадка під заливку льоду, встановлені борту, закріплено нове інформаційне табло, вставляються захисні скла, ведуться інші оздоблювальні та монтажні роботи. Зі старту сезону ХК