Реконструкція льодової арени «Айсберг» у Кременчуці вийшла на фінішну пряму (відео)
- Вчора, 16:26
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Льодова арена «Айсберг»
Вже повним ходом йде установка хокейного майданчика
На арені «Айсберг» у Кременчуці розпочався заключний етап реконструкції.
Наразі закінчується установка хокейного майданчика: підготовлена бетонна площадка під заливку льоду, встановлені борту, закріплено нове інформаційне табло, вставляються захисні скла, ведуться інші оздоблювальні та монтажні роботи.
Зі старту сезону ХК «Кременчук» проводить домашні матчі чемпіонату Української хокейної ліги у броварському «Терміналі».
Як зазначає xsport.ua, реконструкція «Айсберга» проходить прискореними темпами.
При цьому точно не відомо, коли ХК «Кременчук» зможе повернутися на власну домашню арену.