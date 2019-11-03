«Дніпро» та «Київ-Баскет» перемогли в Суперлізі
Уже за кілька днів обидві команди зіграють в Кубку Європи ФІБА
Українські учасники Кубка Європи ФІБА «Дніпро» та «Київ-Баскет» перемогли в останніх поєдинках регулярного чемпіонату баскетбольної Суперліги.
«Дніпро» в другій половині матчу проти «Одеси» повністю взяв під свій контроль перебіг подій і довів зустріч до перемоги.
Головними організаторами перемоги в складі «Дніпра» стали Іссуф Санон (18 очок), Дмитро Глєбов (15) та Максим Корнієнко (12 очок, 10 підбирань).
«Київ-Баскет» домінував впродовж усього ігрового часу поєдинку проти «Запоріжжя». Найрезультативнішими у переможців стали Пустозвонов (18), Павлов (17очок + 8 підбирань), Шепард (15), Кондраков (14очок + 5 передач).
У вівторок, 5 листопада, «Київ-Баскет» грає в столичному Палаці спорту проти «Цмоки-Мінськ» у матчі групового етапу Кубка Європи. «Дніпро» в цій же групі змагань грає 6 листопада на виїзді проти болгарського «Левськи».