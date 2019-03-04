Реванш Мейвезера і Альвареса може стати боєм на $1,5 млрд



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Сауль Альварес (ліворуч) проти Флойда Мейвезера Фото AFP

Флойд Мейвезер переміг Сауля Альвареса 14 вересня 2013 року

Оскара Де Ла Хойя, промоутера чемпіона WBA і WBC в середній вазі Сауля Альвареса, стверджує, що його клієнт серйозно налаштований на реванш з Флойдом Мейвезером.

Де ла Хойя вважає, що у Флойда понад мільярд причин, щоб це відбулося.

«По-перше, Флойд завершив кар'єру, так що ніякого бою не буде. Але якщо Флойд дійсно захоче повернутися, він повинен припинити битися з бійцями, які на дві вагові категорії менше його. Якщо Мейвезер вирішить повернутися, його бій з Канело може стати боєм на $1,5 млрд», - сказав Оскар TMZ Sports.

Про другий бій з Мейвезером висловився і сам Сауль.

«Я б хотів мати можливість поквитатися за ту поразку. Але якщо цього не станеться, я продовжу свій шлях і напишу власну історію», - зазначив Альварес.

Нагадаємо, Флойд Мейвезер переміг Сауля Альвареса 14 вересня 2013 року рішенням більшості суддів.

Джерело: Чемпионат.com