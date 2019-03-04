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    Реванш Мейвезера і Альвареса може стати боєм на $1,5 млрд

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    <p>Сауль Альварес (ліворуч) проти Флойда Мейвезера</p> - Реванш Мейвезера і Альвареса може стати боєм на $1,5 млрд

    Сауль Альварес (ліворуч) проти Флойда Мейвезера

    Фото AFP

    Флойд Мейвезер переміг Сауля Альвареса 14 вересня 2013 року

    Оскара Де Ла Хойя, промоутера чемпіона WBA і WBC в середній вазі Сауля Альвареса, стверджує, що його клієнт серйозно налаштований на реванш з Флойдом Мейвезером.

    Де ла Хойя вважає, що у Флойда понад мільярд причин, щоб це відбулося.

    «По-перше, Флойд завершив кар'єру, так що ніякого бою не буде. Але якщо Флойд дійсно захоче повернутися, він повинен припинити битися з бійцями, які на дві вагові категорії менше його. Якщо Мейвезер вирішить повернутися, його бій з Канело може стати боєм на $1,5 млрд», - сказав Оскар TMZ Sports.

    Про другий бій з Мейвезером висловився і сам Сауль.

    «Я б хотів мати можливість поквитатися за ту поразку. Але якщо цього не станеться, я продовжу свій шлях і напишу власну історію», - зазначив Альварес.

    Нагадаємо, Флойд Мейвезер переміг Сауля Альвареса 14 вересня 2013 року рішенням більшості суддів.

    Джерело: Чемпионат.com

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