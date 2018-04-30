Рейтинг ATP. Долгополов і Стаховський продовжують втрачати позиції
- Сьогодні, 16:42
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В оновленому рейтингу ATP від 30 квітня в першій десятці змін не відбулося
У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).
Так, українські тенісисти продовжують втрачати позиції.
Сергій Стаховський втратив одразу 36 позицій, опустився на дві сходинки і Олександр Долгополов.
Рейтинг АTP станом на 30 квітня
1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 8770
2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5195
4 (4) Марін Чилиіч (Хорватія) - 4985
5 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 4950
6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4470
7 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3390
9 (9) Джон Ізнер (США) - 3125
10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 3020
...
56 (54) Олександр Долгополов (Україна) - 966
122 (86) Сергій Стаховський (Україна) - 445
258 (256) Ілля Марченко (Україна) - 202