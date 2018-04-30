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    Рейтинг ATP. Долгополов і Стаховський продовжують втрачати позиції

    В оновленому рейтингу ATP від 30 квітня в першій десятці змін не відбулося
    У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP). Так, українські тенісисти продовжують втрачати позиції. Сергій Стаховський втратив одразу 36 позицій, опустився на дві сходинки і Олександр Долгополов. Рейтинг АTP станом на 30 квітня 1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 87702 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 86703
    • Сьогодні, 16:42
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    Олександр Долгополов
    Олександр Долгополов

    В оновленому рейтингу ATP від 30 квітня в першій десятці змін не відбулося

    У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP).

    Так, українські тенісисти продовжують втрачати позиції.

    Сергій Стаховський втратив одразу 36 позицій, опустився на дві сходинки і Олександр Долгополов.

    Рейтинг АTP станом на 30 квітня

    1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 8770
    2 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 8670
    3 (3) Олександр Звєрєв (Німеччина) - 5195
    4 (4) Марін Чилиіч (Хорватія) - 4985
    5 (5) Григор Димитров (Болгарія) - 4950
    6 (6) Хуан Мартін дель Потро (Аргентина) - 4470
    7 (7) Домінік Тім (Австрія) - 3545
    8 (8) Кевін Андерсон (ПАР) - 3390
    9 (9) Джон Ізнер (США) - 3125
    10 (10) Давід Гоффен (Бельгія) - 3020
    ...
    56 (54) Олександр Долгополов (Україна) - 966
    122 (86) Сергій Стаховський (Україна) - 445
    258 (256) Ілля Марченко (Україна) - 202

    Сергій Стаховський теніс Олександр Долгополов Ілля Марченко рейтинг
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