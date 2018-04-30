Рейтинг ATP. Долгополов і Стаховський продовжують втрачати позиції

В оновленому рейтингу ATP від 30 квітня в першій десятці змін не відбулося

У понеділок, 30 квітня, оновився рейтинг асоціації тенісистів професіоналів (ATP). Так, українські тенісисти продовжують втрачати позиції. Сергій Стаховський втратив одразу 36 позицій, опустився на дві сходинки і Олександр Долгополов. Рейтинг АTP станом на 30 квітня 1 (1) Рафаель Надаль (Іспанія) - 87702 (2) Роджер Федерер (Швейцарія) - 86703