Резервний пілот Ferrari під час тестів встановив рекорд траси Хунгароринг в Угорщині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Джовінацці побив рекорд Феттеля

Антоніо Джовінацці проїхав найкраще коло першого дня тестів Формули-1 в Угорщині, більш ніж на півсекунди перевищивши офіційний рекорд Себастьяна Феттеля.

Джовінацці зміг помітно додати у швидкості порівняно з першою половиною дня й у підсумку проїхав на шинах HyperSoft (вони не використовувалися по ходу нещодавнього Гран Прі Угорщини) за 1:15.648.

Офіційний рекорд автодрому Хунгароринг належить Себастьяну Феттелю і становить 1:16.170.

Перевага гонщика Ferrari над суперниками склала дві з половиною секунди. Другим став Маркус Ерікссон на Sauber, третім – Брендон Гартлі на Toro Rosso. Обидва також використовували найм'якіший склад шин.

Заїзди були на 20 хвилин зупинені червоними прапорами після того, як Шон Гелаель, який працював за програмою Pirelli на Toro Rosso, вилетів із траси у швидкому правому 11-му повороті та врізався у відбійник.

Це завадило поліпшити результат Даніелю Ріккардо – саме у цей момент австралієць проїхав перший сектор з особистим рекордом, але закінчити коло пілот Red Bull не зміг, залишившись у таблиці шостим – позаду Ландо Норріса (McLaren) і Джорджа Расселла (Mercedes).

Протеже «Срібних стріл» і чинний лідер Формули-2 проїхав за день найменшу дистанцію – 49 кіл, тоді як Гартлі подолав найбільше кіл – 126.

Учасники тестів втратили останні годину з чвертю, оскільки над автодромом пройшов короткий, але сильний дощ. Лише Ріккардо та Норріс виїжджали на трасу після цього на проміжній гумі.

Джерело: ua.motorsport.com