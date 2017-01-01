Рігондо розраховує перемогою над Ломаченко нашкодити колишньому промоутеру (відео)

Гільєрмо Рігондо не звертає увагу на те, що Василь Ломаченко є фаворитом бою

Чемпіон світу за версією WBA у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) перемогою над володарем титулу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченко (9-1, 7 КО) хоче помститися своїй колишній промоутерській компанії Top Rank і особисто Бобу Аруму , з якими у нього в минулому стався неприємний розрив відносин. «Поки що у них є



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Гільєрмо Рігондо не звертає увагу на те, що Василь Ломаченко є фаворитом бою

Чемпіон світу за версією WBA у другій найлегшій вазі Гільєрмо Рігондо (17-0, 11 КО) перемогою над володарем титулу WBO у другій напівлегкій вазі Василем Ломаченко (9-1, 7 КО) хоче помститися своїй колишній промоутерській компанії Top Rank і особисто Бобу Аруму , з якими у нього в минулому стався неприємний розрив відносин.

«Поки що у них є можливість говорити те, що вони хочуть говорити і робити те, що вони хочуть робити. Але після того, як я поб'ю Ломаченка, все зміниться. Перемогою над Ломаченко я завдам настільки сильної шкоди компанії, від якої вона ніколи не зможе оговтатися. Повірте, на цьому тлі моя перемога над Ноніто Донейром - взагалі ніщо», - будує реваншистські плани кубинець.

Гільєрмо Рігондо не звертає увагу на те, що Василь Ломаченко є фаворитом бою.

«Ви ж знаєте, Донейр також був фаворитом. Зрештою, Ломаченко - просто черговий суперник. Незважаючи ні на що, я продовжую перемагати. Поява Ломаченко багатьох змусило увірувати в те, що він зможе мене побити, але насправді, він просто черговий боєць в моєму послужному списку. Не більше того», - заявив він.

Кубинець прокоментував рішення WBA відібрати займаний Рігондо титул суперчемпіона у другій найлегшій вазі (до 55,3 кг) в разі поразки Ломаченка.

«Така фігня весь час зі мною відбувається. Ці люди весь час намагаються винайти велосипед. Хочете відібрати титул? Валяйте! Я повернуся в дивізіон і заберу титул назад. Але знаєте що? Нічого у вас не вийде - я не збираюся програвати», - завершив Рігондо.

Нагадаємо, що бій Ломаченко - Рігондо пройде 9 грудня в Нью-Йорку в театрі Madison Square Garden.

Пропонуємо переглянути промо поєдинку, яке зробив колишній промоутер Гільєрмо Рігондо Top Rank: